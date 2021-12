UFFICIALE – Non c’è tregua per il Napoli: un altro big positivo

Non c’è tregua per gli azzurri: il Napoli ha comunicato, attraverso i suoi canali social ufficiali, che un calciatore è risultato positivo ed è ora in isolamento domiciliare. È sempre più corto l’elenco dei possibili convocati in vista di Juventus-Napoli, match fondamentale per la stagione partenopea.

Spalletti non può rilassarsi a lungo: un altro big è risultato positivo ad un tampone molecolare, come comunicato dal Napoli. Il tecnico non avrà un compito facile: vincere a Torino per dimenticare l’ultima sconfitta casalinga a favore dello Spezia. E dovrà farlo con sempre meno uomini a disposizione…

Spalletti non ha tregua: slitta il rientro di un altro big

Fabian Ruiz, che per settimane ha svolto lavoro personalizzato durante gli allenamenti, è risultato dunque positivo ad un tampone effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato ed asintomatico, dovrà dunque osservare un periodo di isolamento presso il suo domicilio, regalando un’altra brutta notizia a Spalletti.

La sua squadra è attesa da un difficile impegno, crocevia importante della stagione: la Juventus dista solamente 5 punti dai partenopei, ed affronterà un Napoli pieno di assenze e con un ulteriore positivo in rosa. La squadra di Allegri è imbattuta negli ultimi sei incontri, ed ha gradualmente recuperato terreno su Milan e Napoli, falcidiate dagli infortuni negli ultimi mesi.

Si complica sempre di più la stagione per gli azzurri, che hanno tuttavia dimostrato di saper dire la loro anche negli incontri più complicati. Il tecnico affiderà probabilmente a Lobotka, parso sempre più sicuro dei suoi mezzi, il compito di non far rimpiangere Fabian. Lo slovacco si è reso grande protagonista in diverse uscite della squadra, ed affronterà un importante test di maturità a Torino, un campo impegnativo per chiunque.