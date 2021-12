Insigne a Toronto e addio Nazionale? La frase di Giovinco è una sentenza

L’offerta del Toronto fa barcollare Insigne, ‘avvisato’ da Giovinco: il trasferimento in MLS potrebbe compromettere il rapporto con l’Italia.

Il Natale 2021, Lorenzo Insigne, probabilmente non lo dimenticherà mai, attanagliato da mille pensieri com’è: in primis la positività al Covid-19 che gli ha fatto saltare l’ultimo match dell’anno solare, poi anche le vicissitudini relative ad un rinnovo che sembra non volersi palesare, messo a serio repentaglio dalle sirene canadesi dei giorni scorsi. L’offensiva del Toronto, società militante nella Major League Soccer, è di quelle che non possono lasciare indifferenti: l’offerta monstre recapitata al capitano azzurro farebbe barcollare chiunque, ma il rischio di allontanarsi dalle dinamiche del ‘calcio che conta’ è elevato.

Ne sa qualcosa Sebastian Giovinco, pilastro del Toronto dal 2015 al 2019, che ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ ha voluto lanciare un messaggio a Insigne avvertendolo dei pericoli sussistenti in ambito Nazionale: “Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se si è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti”.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi è Casale, il difensore del Verona nel mirino del Napoli

L’esperienza di Giovinco è un monito per Insigne: solo due presenze con l’Italia dopo il Toronto

Dai radar della Nazionale Giovinco (attualmente svincolato dopo l’avventura araba con l’Al-Hilal) è scomparso in maniera netta, nonostante le due presenze raccolte ad ottobre 2015, le ultime in azzurro. L’ultima convocazione risale invece all’ottobre 2018 per l’amichevole con l’Ucraina e la gara con la Polonia valida per la Nations League: in entrambi i casi, la ‘Formica Atomica’ non è stata impiegata da Roberto Mancini. Lo stesso percorso verso l’oblio potrebbe ripetersi qualora Insigne decidesse di accettare l’oro di Toronto, luccicante sì, ma anche abbagliante.