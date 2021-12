Il Napoli spinge per Tuanzebe: spuntano i dettagli dell’offerta

Prosegue la ricerca di un difensore centrale per il 2022: il Napoli è in forte pressing su Tuanzebe, il ventiquattrenne di proprietà del Manchester United. Spuntano i dettagli e le cifre dell’offerta grazie a Gianluca Di Marzio.

Gli azzurri non possono aspettare a lungo, dovendo necessariamente portare a Spalletti un nuovo difensore per affrontare il delicato mese di Gennaio. Il Napoli fa sul serio per Axel Tuanzebe, il primo di un lungo elenco redatto da Giuntoli per rafforzare il reparto difensivo della squadra. Si ragiona su più nomi, intanto Di Marzio ha reso note le cifre ed i dettagli del prestito.

Napoli-Tuanzebe: le cifre ed i dettagli dell’affare

Il Napoli ha alzato l’offerta per il prestito oneroso, secco e quindi senza opzioni per il riscatto, a 400mila euro (offerta iniziale di 200mila). Il Manchester United è intenzionato a liberare il ragazzo, ma al momento chiede 1 milione di euro: non marginale dunque la differenza tra i due club, che in serata si aggiorneranno tramite una videochiamata.

Il ventiquattrenne è il primo profilo di un lungo elenco di difensori che dovranno consolidare la forza di un reparto in emergenza. Con la partenza di Kostas Manolas, e la forzata assenza di Koulibaly, Spalletti può fare affidamento unicamente su Juan Jesus e Rrahmani. Anche Di Lorenzo può eventualmente ricoprire il ruolo di centrale, ma rimane una scelta da considerare in casi di estrema emergenza.

Impossibile pensare di affrontare tre partite in una sola settimana con gli uomini attualmente a disposizione. Il Napoli spera quindi di strappare Tuanzebe ad una cifra ragionevole, ma le alternative non mancano: Fazio, Phillips del Liverpool e Kim Min-jae del Fenerbahçe sono i nomi più gettonati.