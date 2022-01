Calciomercato Napoli, ora è ufficiale: ci sarà contro la Sampdoria!

Primo colpo del Napoli del calciomercato invernale: contratto depositato, il calciatore sarà tra i convocati nel match contro la Sam

Dopo aver strappato il punto a Torino, in grande emergenza numerica, il Napoli mette a segno il primo colpo del 2022. Era necessario rimpolpare la rosa per Spalletti, visti i tanti assenti, la Coppa d’Africa, il Covid ed eventuali futuri infortuni.

Dopo giorni di indiscrezioni, mancava solo l’ufficialità ed è arrivata questa mattina con il contratto depositato in Lega Calcio. Il ds Giuntoli ha portato a termine la trattativa con il Manchester United: Axel Tuanzebe si trasferisce al Napoli a titolo temporaneo.

Calciomercato Napoli, Tuanzebe primo colpo: con la Samp già a disposizione

Il difensore classe 1997 si trasferisce in azzurro in prestito. Il calciatore era già stato girato in prestito dal Manchester United all’Aston Villa lo scorso settembre. Axel non è riuscito a lasciare il segno, ma Steven Gerrard – da poco allenatore del club inglese – non avrebbe voluto lasciarlo partire. E invece, i Red Devils ed il Napoli hanno strappato l’accordo sin da questo gennaio con la formula del prestito a titolo temporaneo fino a giugno. Così, Tuanzebe ha superato ieri le visite mediche e da quest’oggi è un ufficialmente un calciatore azzurro.

Si tratta del primo colpo di calciomercato invernale, volto a rinforzare il reparto difensivo. Può giocare centrale e anche terzino, magari come alternativa a Di Lorenzo. Non è stato ancora svelato il numero di maglia che indosserà il difensore inglese, ma di certo sarà a disposizione di mister Spalletti già per la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.