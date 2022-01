La mossa di Spalletti sta cambiando il Napoli: tutti i palloni passano dai suoi piedi

La mossa di Spalletti di inizio stagione ha rivoluzionato il centrocampo del Napoli: ora tutti i palloni passano dai suoi piedi.

Luciano Spalletti ha avuto diverse intuizioni prima dell’inizio di stagione. Ha chiesto al presidente di non cedere nessuno della rosa partenopea, neanche quelli che avevano giocato al di sotto delle aspettative.

Basti pensare a Petagna, rivalutato dal mister e schierato in momenti difficili dell’attuale stagione. Bulldozer ha segnato gol pesanti come quello al Genoa o alla Sampdoria. L’allenatore toscano ha trattenuto anche Ghoulam, Malcuit e soprattutto Ounas. L’attaccante, grazie alla rivalutazione di Spalletti, è rientrato nelle rotazioni offensive del Napoli. Ora, però, l’algerino dovrà sottoporsi a controlli medici, poiché lo staff medico della nazionale ha riscontrato nel calciatore un problema cardiaco. Ma la vera magia Spalletti l’ha fatta a centrocampo: anche contro la Salernitana il suo pupillo ha fatto la differenza.

Spalletti rilancia Lobotka: numeri incredibili in Napoli-Salernitana

Da esubero a titolare. E quando tornerà Anguissa, nonostante il ruolo completamente diverso, Spalletti dovrà fare una scelta importante. Il Napoli gioca bene con Lobotka a centrocampo. Lo slovacco si sta ritagliando spazi importanti nella formazione azzurra. E pensare che doveva lasciare la squadra la scorsa estate, come da lui stesso confessato a Radio Kiss Kiss: “Sono rimasto perché mister Spalletti credeva nelle mie qualità“.

Da quando è iniziato il nuovo anno, Stanislav è partito sempre titolare. E non è affatto un caso se gli azzurri hanno inanellato tre vittorie consecutive in campionato. Il regista del Napoli di Spalletti sta disputando un’ottima stagione e i numeri nel derby contro la Salernitana sono incredibili. Lobotka ha giocato 151 palloni in 90 minuti, completando 139 passaggi (99% riusciti), di cui 110 tutti in avanti. Insomma, numeri interessanti che lo pongono tra i migliori dell’ultimo match e lo rimettono al centro del progetto azzurro.

Ora Spalletti potrà valutare di cambiare il centrocampo a seconda degli avversari che avrà di fronte. Potrà utilizzare Lobotka, più tecnico e lucido nel servire i compagni; può inserire Anguissa, ottimo in fase di interdizione e di recupero, oltre ad essere rapido in ripartenza; potrà schierare Demme, aggressivo e bravo nel pressing, utile anche in fase di palleggio. E’ chiaro che in mediana, un solo posto è assicurato: quello di Fabian Ruiz.