Tanti tiri, pochi gol: tre attaccanti del Napoli tra i peggiori della Serie A

Nella classifica dei dieci attaccanti peggiori della Serie A per numero di reti in rapporto alle conclusioni tentate ci sono ben 3 azzurri.

Con il campionato fermo alla 23a giornata, il Napoli detiene il quinto miglior attacco al pari dell’Hellas Verona. 43 reti in 23 partite, non una brutta media se rapportata ai dati sui gol subiti. Infatti, la formazione azzurra ha incassato solo 16 marcature: è la miglior difesa della Serie A.

Una caratteristica della squadra di Spalletti è che un po’ tutti vanno a rete. Un pregio, che però nasconde anche un difetto: gli attaccanti non rendono quanto dovrebbero. In effetti, la classifica dei peggiori attaccanti di Serie A per reti segnate in rapporto alle conclusioni tentate parla chiaro: tre calciatori del Napoli hanno una percentuale gol bassissima.

Napoli, gli attaccanti non vanno in gol: 3 sono tra i peggiori in Serie A

Centrocampo e difesa della squadra partenopea stanno rendendo ben al di sopra delle aspettative. L’attacco un po’ meno e non è un caso che nessun giocatore del Napoli figura tra i migliori marcatori del campionato.

Tra le maggiori delusioni, figura sicuramente Hirving Lozano. L’ala messicana ha grandi potenzialità, ma al momento non le ha espresse tutte. Solo 4 gol su 40 conclusioni tentate, tante polemiche sulla sua permanenza e settimo posto tra i peggiori attaccanti del campionato.

Peggio del Chucky ha fatto il capitano azzurro. Lorenzo Insigne ha raggiunto nel derby Maradona per numero di gol segnati al Napoli, ma ancora una volta è entrato nel tabellino grazie ad un calcio di rigore. Solo 5 reti in campionato su 59 tiri: 8% di realizzazione.

E infine, il terzo peggior attaccante del Napoli, secondo in generale di questa stagione, è Matteo Politano. L’ex Inter ha una percentuale realizzativa terribile: 3% di shooting convertion rate. Ha siglato una sola marcatura – contro la Juventus – concludendo verso la porta 33 volte. Un numero di tiri anche basso. E da lui ci si aspettava molto di più.

Di seguito, la classifica dei 10 peggiori attaccanti di Serie A per numero di gol segnati rapportati in percentuale alle conclusioni tentate