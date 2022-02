Napoli a Venezia, i precedenti spaventosi: un solo successo nel dopoguerra

Sono trascorsi oltre settant’anni dall’ultima vittoria del Napoli a Venezia: i precedenti spaventosi e il bilancio degli azzurri in Laguna.

Domenica 6 febbraio il Napoli andrà a giocare nel meraviglioso e suggestivo stadio Penzo, posto nella laguna veneziana. Un gioiello affascinante del campionato italiano, costantemente ristrutturato, ma sempre rimasto il fortino del Venezia calcio. A distanza di 19 anni, il club azzurro tornerà a giocare in trasferta contro i lagunari.

L’ultimo incontro si è disputato per il campionato di Serie B, quando i partenopei sono stati bloccati sullo 0-0. Ma per andare a ripescare al vittoria del Napoli sul Venezia in casa dei lagunari, bisogna ritornare al secondo dopoguerra.

Napoli, 75 anni dall’ultimo successo in Laguna

Il bilancio in trasferta degli azzurri è impetuoso. In Laguna si sono disputati ben 12 incontri, ma in una sola occasione il Napoli è riuscita a strappare il successo. Il primo match storico risale alla stagione 1928-29, in Divisione Nazionale. La gara si disputò proprio in casa del Venezia e terminò 2-2. Al ritorno, gli azzurri vinsero con un sontuoso poker.

Come sottolineato, l’unica vittoria dei partenopei in 12 partite nel territorio veneto risale al secondo dopoguerra. Era il 1947 e il Napoli era guidato da mister Raffaele Sansone, che in precedenza era stato anche calciatore tesserato del club. Bastò il gol di Ferruccio Santamaria, classe 1926, nato attaccante e divenuto centrocampista.

Erano anni difficili per i due club. Infatti, a seguito del secondo dopoguerra, sia Napoli che Venezia si rincontrarono in Serie B nella stagione 1948-1949. L’ultima gara in Serie A in Laguna fu disputata nel 1966 e non si andò oltre lo 0-0.

Precedenti del Napoli a Venezia

DIVISIONE NAZIONALE 1928/29 2-2

SERIE A 1939/40 2-0

SERIE A 1940/41 1-1

SERIE A 1941/42 4-1

SERIE A 1946/47 0-1

SERIE B 1948/49 3-2

SERIE A 1962/63 1-1

SERIE B 1963/64 0-0

SERIE B 1964/65 0-0

SERIE A 1966/67 0-0

SERIE B 2002/03 2-1

SERIE B 2003/04 0-0

Bilancio: 1 vittoria del Napoli, 7 pareggi, 4 vittorie del Venezia