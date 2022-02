Probabili formazioni Napoli-Inter: dubbio sulla trequarti per Spalletti

Napoli e Inter si giocano la testa della classifica: tutto quello che c’è da sapere sulle formazioni e la diretta tv e streaming.

Un punto a dividerle, in palio c’è il primato in classifica: Napoli e Inter sono pronte a darsi battaglia in uno dei due big match (l’altro è Atalanta-Juventus) che animeranno la 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono vendicare la sconfitta subita all’andata a San Siro ma, per riuscirci, servirà una prestazione pressoché perfetta contro i campioni d’Italia in carica, per nulla intenzionati a rinunciare allo scettro spettante alla capolista.

Sfida del cuore per Luciano Spalletti, che a Milano ha passato due stagioni dense di alti e bassi: formazione quasi decisa per il tecnico di Certaldo, che dovrà sciogliere soltanto un paio di dubbi prima del calcio d’inizio. Uno di questi riguarda la trequarti e, nello specifico, la fascia destra: Politano in vantaggio su Elmas, per il resto nulla di nuovo da segnalare con Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen, reduce dal primo goal realizzato dopo il grave infortunio. Lobotka e Fabian Ruiz confermati in mediana. L’altro punto interrogativo riguarda la presenza di Koulibaly, da poco laureatosi campione d’Africa col suo Senegal: per ora è in leggero vantaggio su Juan Jesus per affiancare Rrahmani, con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire sulle corsie laterali. Tra i pali fiducia a Ospina.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Napoli-Inter: diretta tv e streaming

Napoli-Inter, in programma sabato 12 febbraio alle ore 18, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv e sui vari dispositivi portatili come smartphone e tablet. L’arbitro della gara sarà il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1.