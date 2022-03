Napoli-Milan, che sorpresa per i tifosi! L’indiscrezione per la sfida scudetto

Il club azzurro vuole anticipare la sorpresa per i tifosi azzurri: la novità per Napoli-Milan e l’indiscrezione che impazza.

Nessuno se l’aspettava e ora si attende solo l’ufficialità. Allo stadio Maradona per Napoli-Milan ci sarà una bella sorpresa per i tifosi azzurri. Ed è una novità praticamente last-minute, fuoriuscita dall’ambiente partenopeo. Una vera soffiata, per intenderci.

Non sarà una partita banale. Rievoca sempre grandi ricordi e grandi battaglie. Napoli-Milan è soprattutto un match che rimanda alla mente le partite degli anni ’80, quando gli azzurri sfidavano le squadre del nord e in particolare i rossoneri, che ogni anno partivano favoriti. Da questa stagione, Napoli-Milan è ritornata sfida scudetto. All’andata non sono mancate polemiche per il gol di Elmas e per la rete annullata ai rossoneri allo scadere, per un fuorigioco.

In vista della partita del 6 marzo, con il pienone allo stadio Maradona, il Napoli starebbe pensando di anticipare una sorpresa dedicata ai tifosi: ecco che cosa accadrà.

Napoli-Milan, la novità per i tifosi avrà…un nuovo colore!

Stando a quanto rivelato dalla pagina A tutela per la maglia, pagina che si occupa delle indiscrezioni e delle anticipazioni sui kit del club azzurro, il Napoli giocherà contro il Milan con una nuova divisa di gioco.

Si tratterebbe di un kit che completerebbe l’edizione Maradona Game, quindi con il volto del Pibe de Oro disegnato dall’artista Giuseppe Klain. Ancora non è noto il colore della maglia. D’altronde, mancherebbe anche l’ufficialità della società azzurra.

Inoltre, questa nuova quarta maglia dedicata a Maradona sarà vendita in tutti gli store ufficiali e quindi, presumibilmente, sarà ad edizione limitata come le altre precedenti divise. E ancora, secondo la pagina sopra menzionata, si tratterebbe di una vera anticipazione da parte della società. Infatti, De Laurentiis avrebbe voluto utilizzare questa nuova maglia targata Armani per la partita scudetto contro il Milan, ma era previsto il lancio per aprile, verso fine stagione.

Una novità incredibile per i sostenitori azzurri, che ora avranno davvero l’imbarazzo della scelta su quale maglia del Napoli indossare per andare allo stadio. Infatti, sono già dieci quelle utilizzate in stagione (comprese quelle per l’Europa). Questa nuova sarà l’undicesimo kit.