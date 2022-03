Napoli, Spalletti rilancia il suo grande regista e aspetta il vero miracolo

Luciano Spalletti rilancerà il suo grande regista per Napoli-Milan, in attesa del vero grande rientro per il centrocampo.

Il Milan si gioca la finale di Coppa Italia nel doppio impegno con l’Inter, il Napoli invece è stato eliminato dalla Fiorentina e alla fine, pur non potendo più puntare alla coppa nazionale, può avvantaggiarsi di una maggiore freschezza alla vigilia del match che vale una stagione.

Non è stato un derby minore, anzi i rossoneri non si sono risparmiati e hanno anche rischiato di vincerlo contro un’Inter ancora a secco di gol e sicuramente in un momento difficile. Dal canto suo Spalletti prova a recuperare alcuni degli indisponibili che però comunque di certo non sarebbero titolari.

Napoli-Milan: Spalletti ritrova Lobotka dal 1′, ma spera in Anguissa

Uno dei recuperi più importanti tra i calciatori attualmente infortunati sarà quello di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è vittima di un problema agli adduttori. Quest’oggi, al rientro a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, Anguissa ha svolto allenamento personalizzato in campo, come Lozano.

Ma il vero reintegro sarà Lobotka, fondamentale quando è entrato contro la Lazio, e sicuramente titolare contro il Milan. Spalletti rilancerà titolare il suo “grande regista” – come descritto dal mister settimane fa – al fianco di Fabian Ruiz. Contro il Milan servirà grande equilibrio e la coppia composta dallo slovacco e dallo spagnolo, al momento, riescono a garantire questa stabilità in mediana.

Probabili formazioni Napoli-Milan

Oltre ad Anguissa, come anticipato sopra, anche Lozano si avvicina al recupero completo ma in campo su quella fascia contro il Milan ci sarà Elmas o più probabilmente Matteo Politano. Spalletti opterà per la formazione tipo con l’aggiunta di una batteria di elementi pronti a subentrare nella ripresa per approfittare della maggior freschezza atletica.

Lo stesso non si può dire per un Milan stanco e che perde pezzi. Ibrahimovic non ce la fa e non sarà del match e si è fermato anche Romagnoli, che proverà a recuperare ma difficilmente riuscirà a scendere in campo. Al suo posto, al fianco di Tomori, potrebbe esserci Pierre Kalulu, mentre davanti al posto di Ibra ancora spazio a Olivier Giroud.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.