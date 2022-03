Napoli-Milan, doppia splendida notizia da Castel Volturno: ora è ufficiale!

Arrivano ottime notizie da Castel Volturno in vista della sfida scudetto tra Napoli e Milan: Spalletti potrà finalmente contare su di loro.

Manca sempre meno alla partita di domenica 6 marzo, un appuntamento imperdibile per la tifoseria azzurra che potrebbe vivere una notte da sogno. Napoli-Milan è il big match della 28a giornata, ma è anche la sfida scudetto. Perdere è vietato per entrambi, poiché le due formazioni sono appollaiate in cima alla classifica con 57 punti.

I rossoneri arriveranno più stanchi, a causa della sfida di Coppa Italia contro l’Inter disputata in settimana e terminata 0-0. Un dispendio di energie notevole. Il Napoli, invece, dopo la vittoriosa trasferta all’Olimpico contro la Lazio ha riposato. Infatti, solo ieri i giocatori di Spalletti si sono rivisti al centro sportivo di Castel Volturno per svolgere l’allenamento dopo ben due giorni di relax assoluto per staccare la spina. E già nella giornata di mercoledì erano arrivate buone notizie, ma a distanza di 3 giorni dalla partita, il mister può finalmente contare sull’utilizzo di due titolarissimi.

Napoli-Milan, tornano due titolari a disposizione

Stando a quanto comunicato dalla società azzurra, sia Hirving Lozano che Frank Anguissa si sono allenanti interamente con il gruppo squadra. Una doppia buona notizia in vista di Napoli-Milan. Spalletti ha addirittura l’imbarazzo della scelta in mediana: tre uomini per due ruoli. Attualmente, sembra partire favorito Lobotka al fianco di Fabian, con Anguissa pronto a subentrare.

Ma anche per la fascia arriva un buon rincalzo. Lozano non partirà titolare contro i rossoneri (favorito Politano su Elmas), ma può spezzare il ritmo degli avversari a gara in corso, grazie alle sue fiammate palla al piede. Il messicano ha superato il problema alla spalla e tornerà a ruotare assieme ai compagni di reparto. Insomma, la settimana tipo sta iniziando a dare i suoi frutti: il Napoli guarda al Milan con ottimismo e sta pian piano recuperando tutti gli infortunati. Restano indisponibili ancora Malcuit e Tuanzebe, sicuramente non convocati per la partita al Maradona.