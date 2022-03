Qualificazioni Mondiali, Napoli protagonista: da Insigne a Koulibaly, gli azzurri in campo

Le nazionali scendono in campo e diversi azzurri si giocano il pass per i Mondiali in Qatar: da Insigne a Koulibaly, le partite dei calciatori del Napoli

Il campionato si ferma, le nazionali chiamano. La pausa arriva nel momento migliore di Napoli, Milan e soprattutto Juventus, ancora imbattuta in Serie A in questo 2022. In questi 10-12 giorni, le squadre si sfaldano e restano ben pochi atleti a disposizione degli allenatori. E’ il caso del Napoli, che tra infortuni e convocati in nazionale, riprenderà solo mercoledì gli allenamenti a Castel Volturno. Spalletti stacca un po’ la spina.

La sosta di marzo sarà quella più importante perché decreterà le ultime squadre partecipanti ai Mondiali in Qatar. Ben 7 giocatori del Napoli si giocano la possibilità di disputare la Coppa del Mondo, tra cui due italiani. Vediamo nel dettaglio quali partite dovranno disputare gli azzurri.

Qualificazioni Mondiali, i calciatori del Napoli cercano il pass: tutte le sfide per Qatar 2022

Lorenzo Insigne e Matteo Politano affronteranno la Macedonia di Elijf Elmas ai playoff, priva del centrocampista azzurro a causa di una squalifica da scontare. Fuori dall’Europa ci sono altri 4 giocatori di Spalletti che proveranno a centrare il pass per il Qatar. Ne sarebbero dovuti essere cinque, ma Frank Anguissa ha alzato bandiera bianca all’ultimo minuto per infortunio e salterà andata e ritorno di Camerun-Algeria.

Kalidou Koulibaly avrà il delicatissimo doppio confronto con l’Egitto di Salah: solo uno dei due andrà in Qatar. Più fortunato il sorteggio della Nigeria di Osimhen che dovrà vedersela contro il Ghana. Oltre-oceano scenderanno in campo Ospina e Lozano. Per la Colombia la qualificazione ai Mondiali è quasi proibitiva e dipenderà molto dai risultati che otterranno Cile, Perù e Uruguay: al portiere del Napoli servirà un vero miracolo. Il messicano, invece, dovrà disputare 3 partite e ha un discreto vantaggio per ottenere la qualificazione diretta e senza passare per gli spareggi. Infine, anche Rrahmani e Lobotka scenderanno in campo con le rispettive nazionali, ma solo per disputare le amichevoli.

Quando giocano gli azzurri

Insigne e Politano: 24 marzo vs Macedonia + ev. finale playoff vs Turchia o Portogallo

Elmas: 24 marzo vs Italia (squalificato) + ev. finale playoff vs Turchia o Portogallo

Koulibaly: 25 e 29 marzo vs Egitto

Osimhen: 25 e 29 marzo vs Ghana

Lozano: 25 marzo vs Stati Uniti, 28 marzo vs Honduras e 31 marzo vs El Salvador

Ospina: 25 marzo vs Bolivia, 30 marzo vs Venezuela

Rrahmani: 24 marzo vs Burkina Faso, 29 marzo vs Svizzera

Lobotka: 25 marzo vs Norvegia, 29 marzo vs Finlandia