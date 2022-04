“Lo hanno cambiato”, la rivelazione sul Napoli che spiazza i tifosi

Il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma svela: “Mi hanno dato una notizia, il Napoli ha cambiato”, ha riferito nella sua trasmissione



Una indiscrezione che potrebbe far discutere: la lancia il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma, che nella sua trasmissione “Si Gonfia la Rete”, dà un’interessante notizia. “Mi hanno dato una notizia sul Napoli e la persona che me l’ha rivelata è serissima – ha spiegato il conduttore – non credo che sia una bugia, anzi. Mi hanno riferito che gli azzurri abbiano cambiato, forse per una ragione scaramantica, l’ingresso allo stadio”. Ebbene sì: i tifosi del Napoli saranno sicuramente incuriositi da questa notizia: ma cosa significa esattamente?

Come gli appassionati sanno, il Napoli entra nello stadio Maradona nella classica “discesa” che porta direttamente negli spogliatoi. E’ collocata a fianco della Curva B e sono riconoscibili i grossi cancelli di ferro intorno all’ingresso. Il pullman della squadra azzurra (così come quello degli avversari) scende direttamente nel ventre dello stadio, fermandosi proprio davanti l’ingresso della zona che dalle aree stampa porta agli spogliatoi veri e propri.

Stadio Maradona, una grossa novità riguarda l’arrivo del Napoli: di cosa si tratta

Secondo questa notizia di Auriemma, il club azzurro avrebbe deciso di far entrare i calciatori allo stadio dall’altra parte. E precisamente a ridosso della zona tribune: sarebbe quello il varco che permetterebbe di accedere direttamente alla zona spogliatoi, facendo anche un percorso più breve. In sostanza il pullman della squadra (presumiamo anche degli avversari) entrebbe nell’area di ingresso delle tribune e andrebbe proprio davanti gli ingressi dei sotterranei dove ci sono gli spogliatoi.

Per la verità questa soluzione è già stata adottata molto spesso, soprattutto in era Covid. Però era la squadra ospite ad entrare sfruttando questo varco, per evitare assembramenti. Secondo la notizia riportata da Auriemma, invece, il Napoli dalla prossima partita in poi dovrebbe rivoluzionare quella che era un’abitudine consolidata. E chissà come la prenderanno i tifosi, abituati a salutare il bus della squadra che passa davanti gli ingressi della Curva B con le ovazioni del pubblico azzurro. Quest’altro presunto ingresso (sempre che sia vera la notizia) potrebbe, invece, rendere l’ingresso della squadra allo stadio molto più discreto.