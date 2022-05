Napoli, ottime notizie in vista di Torino: Spalletti può sorridere

Dopo la gara con il Sassuolo, il Napoli sfiderà sabato il Torino e per questo match ci sono ottime notizie per Spalletti.

Dopo una settimana ricca di passioni, cominciata con il capitombolo di domenica scorsa contro l’Empoli di Andreazzoli, il Napoli ha stravinto ieri contro il Sassuolo di Alessio Dionisi per 6-1. La gara del Maradona non è mai stata in discussione, considerando che gli azzurri erano già sul 4-0 dopo venti minuti con le reti segnate da Koulibaly, Osimhen, Lozano e Dries Mertens.

Il Napoli ha poi controllato la sfida, segnando anche nella ripresa con un altro gol del centravanti belga e di Rrahmani, mentre il Sassuolo ha segnato il gol della bandiera all’87’ con Maxime Lopez. Con il successo con i neroverdi gli uomini di Spalletti hanno praticamente chiuso la questione ‘Champions League’, visto che hanno dodici punti di vantaggio sulla Roma di José Mourinho quinta, che giocherà questa sera all’Olimpico contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

L’obiettivo degli uomini di Spalletti, in attesa dell’ufficialità della partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea, è quello di difendere il terzo posto. Il Napoli, infatti, ha un solo punto di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, che ha vinto, nella gara di oggi delle 12.30, contro il Venezia per 2-1. La prossima gara dei partenopei sarà in trasferta contro il Torino di Juric e per il tecnico azzurro ci sono delle ottime notizie.

Napoli, Lukic sarà squalificato per la prossima gara con il Torino

Nel Torino, infatti, contro il Napoli non ci sarà Sasa Lukic, il quale è stato ammonito nel corso del match di oggi contro l’Empoli, vinto poi dagli ospiti per 1-3, a causa di un fallo tattico. Il calciatore granata ha rischiato anche l’espulsione, visto che è stato protagonista di proteste molto vibranti. Il serbo era per l’appunto diffidato e salterà, quindi, la prossima gara contro i partenopei.

Sarà un’assenza molto importante per il Torino, perché Lukic è diventato uno dei perni della squadra guidata da Ivan Juric. Il serbo, infatti, ha realizzato ben due doppiette nelle ultime gare dei granata nel successo contro lo Spezia e nel pareggio rimediato in trasferta contro l’Atalanta di Gasperini.