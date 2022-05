Lobotka gol: quali sono i 7 azzurri che NON hanno ancora segnato

Anche Stanislav Lobotka ha segnato in questa stagione: quali sono i calciatori del Napoli che non hanno ancora fatto un gol.

La formazione di Spalletti si appresta a chiudere la stagione con ben 15 marcatori. L’ultimo ad iscriversi nel tabellino è stato Stanislav Lobotka, un calciatore con uno scarso feeling del gol dovuto al ruolo e alle predisposizioni tecniche.

Il calciatore slovacco ha centrato la prima rete da quando è sbarcato in Italia. Il suo ultimo gol risale al 2017, quando mise la firma su una partita di qualificazione ai Mondiali del 2018 con la sua Slovacchia.

Così, con la rete di Lobotka, mancano sette giocatori azzurri in gol. Ecco quali calciatori proveranno a centrare la marcatura all’ultima giornata di campionato. C’è un azzurro in particolare che detiene una statistica negativa in Serie A e contro lo Spezia farà di tutti per segnare.

Napoli, da Anguissa a Zanoli: tutti i calciatori senza gol con Spalletti

Una delle caratteristiche di questa prima annata con Luciano Spalletti è stata la predisposizione al gol dei centrocampisti. Elmas, Fabian Ruiz e Zielinski hanno siglato 21 reti in stagione. Male, invece, le ali. Anche Insigne sta concludendo un anno tormentato da pochi gol su azione e tanti rigori (anche sbagliati). Bene i difensori centrali titolari, con Koulibaly tre volte a segno, mentre Rrahmani ha battuto i portieri avversari addirittura 4 volte.

Ma quali sono i calciatori che non hanno mai trovato la via del gol in questa stagione? Fino alla 37a giornata di campionato, sono ben 7 gli azzurri a secco di reti in questo primo anno con Spalletti. Tra i nomi altisonanti spicca quello di Anguissa, che spesso nella prima parte di stagione è andato vicinissimo al suo primo gol con il Napoli, ma senza riuscirci. Neanche Demme è riuscito a sbloccarsi quest’anno. Stesso discorso per Tuanzebe, Ghoulam, Malcuit e Zanoli, tutti utilizzati poco dal mister e solo in caso di emergenza.

Infine, il settimo giocatore in rosa che non è riuscito a segnare è Mario Rui. Il terzino portoghese è il calciatore di Serie A con più tiri verso lo specchio (10, assieme a Kyriakopoulos) che non è ancora riuscito a sbloccarsi in campionato. Più in generale, Mario Rui non ha segnato mai quest’anno, neanche nelle coppe. Proverà in tutti i modi a mettere la firma in Spezia-Napoli, per togliersi questa soddisfazione in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in azzurro.