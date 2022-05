Anguissa e la sua passione per i bolidi: ha un garage da sogno – Foto

Anguissa ha una passione sfrenata per le auto: quanti bolidi nel suo garage, scopri qual è il suo veicolo più costoso.

Frank Anguissa è stato uno dei protagonisti della stagione azzurra. Il centrocampista camerunese è arrivato con grande scetticismo da parte della piazza, poiché proveniva dalla Serie B inglese. Tuttavia, è bastata la prima partita, a pochi giorni dal trasferimento, per lasciare il segno.

L’ex Fulham sarà senz’altro riscattato dalla società partenopea al termine della stagione viste le sue ottime prestazioni. L’ultima contro il Sassuolo al Maradona è stata di gran lunga una delle sue migliori performance. 80 palloni giocati, tanti palloni recuperati, tanti contrasti vinti e voglia di correre da una parte all’altra del campo.

In questi mesi in Italia, i tifosi azzurri hanno imparato a conoscere Anguissa. Il centrocampista azzurro ha una dichiarata passione per le auto. Infatti, il suo garage comprende diversi bolidi: c’è anche un veicolo italiano!

Anguissa, nel garage anche un auto italiana!

I calciatori di un certo livello guadagnano cifre importanti ed è per questa ragione che investono i loro soldi in attività o passioni. Tra i calciatori del Napoli, Anguissa è forse uno dei più appassionati ai motori.

Il mediano classe 1995 già dai tempi della militanza al Marsiglia aveva una Mercedes-Benz Classe C Coupé. Si tratta di un auto sportiva, dotata dei migliori comfort. Successivamente, Frank avrebbe acquistato una nuova Mercedes: il fuoristrada AMG G 63. Chiaramente non si tratta di un bolide da corsa. E’ un veicolo imponente, pesante di grande stabilità. Passa da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e può arrivare poco oltre i 200 km/h. Impossibile non riconoscerlo per strada per le sue dimensioni. Il valore? Anguissa avrà speso circa 150 mila euro per l’acquisto del suo fuoristrada.

Infine, nel parco auto del centrocampista azzurro c’è anche un importante “giocattolo” italiano. Come Lorenzo Insigne, anche Anguissa ha una Lamborghini. Si tratta del modello Aventador, dal valore di mercato di circa 400 mila euro.

Il colore dell’auto di Frank è nero opaco e qualche volta l’ha mostrato sui suoi profili social. In meno di tre secondi arriva ai 100 km/h e può raggiungere i 350 km/h di velocità massima. Insomma, questo si che è un bolide da corsa. La Lamborghini Aventador è stata acquistata dal calciatore in Inghilterra ed è la più preziosa del suo garage.