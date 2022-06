Quando Maradona pianse con Gigi D’Alessio: il racconto da brividi

Quella volta che Diego Armando Maradona si emozionò e pianse assieme a Gigi D’Alessio: il racconto è da brividi

Il dolore per la scomparsa di Diego Armando Maradona è ancora molto forte. E’ passato circa un anno e mezzo, troppo poco per andare avanti e superare il rimpianto di non aver fatto abbastanza per il Pibe de Oro.

Il Napoli e la città si sono mossi in fretta e furia per dedicare lo stadio di Fuorigrotta al Diez, lo stesso in cui è riuscito a vincere due Scudetti. Il club allestirà anche uno spazio all’interno degli spogliatoi del Maradona dedicato all’argentino, con tanto di statua. Diego ha lasciato il segno e in ogni momento i tifosi azzurri provano a ricordarlo con aneddoti particolari e felici.

Come per esempio quella volta in cui Maradona si emozionò sentendo una nuova canzone di Gigi D’Alessio a tal punto da piangere: il racconto del cantautore è da brividi.

Gigi D’Alessio svela: “Ho visto piangere Maradona con una mia canzone”

L’artista partenopeo ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con una festa speciale a Piazza del Plebiscito. Era presente anche Lorenzo Insigne, appassionato della musica locale, amico di Gigi D’Alessio. Il capitano non poteva mancare in una giornata del genere, in una delle sue ultime serate a Napoli, prima della partenza verso Toronto.

Così, durante uno sketch con il comico Alessandro Siani, il protagonista della festa napoletana ha voluto raccontare un particolare aneddoto sul brano “Si turnass a nascer”, scritto quasi dieci anni fa.

Gigi D’Alessio ha commentato in piazza dopo aver parlato di Diego: “Scrissi nel 2013 questa canzone, dedicata a me, successivamente incontrai Maradona per questioni mie personali e gli feci ascoltare il brano. Mentre ascoltava, si mise a piangere e mi disse <<Ma come Gigi, hai scritto la mia vita?>>. Io risposi che quel testo parlava di me, era la mia vita, ma lui si riconosceva troppo in quelle parole“.

“Niente vuless nu tener niente/ Pe verè che facess sta gent” è un verso del brano dell’artista napoletano. Parole che evidentemente hanno emozionato Diego Maradona, un uomo che ha dato tanto amore a tutti, conoscenti e sconosciuti, ma dalle persone più strette ha ricevuto tante delusioni.