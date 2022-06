Demme, Juan Jesus e Petagna, che siparietto sui social: “Finiti i gelati?”

Continuano a punzecchiarsi via social Diego Demme, Juan Jesus e Andrea Petagna: il siparietto diverte i tifosi.

I giocatori di Luciano Spalletti sono in vacanza e si godono il meritato relax. Mentre Matteo Politano sarebbe stato bacchettato per l’intervista rilasciata a Sportitalia e le sue parole sul futuro, c’è chi si diverte via social e prende in giro i compagni di squadra.

E’ il caso di Diego Demme, Juan Jesus e Andrea Petagna. I tre si erano presi gioco del difensore brasiliano qualche settimana fa, a pochi giorni dal rinnovo del contratto con il Napoli. Jesus è riuscito a strappare la fiducia del mister e soprattutto dell’ambiente, che ha ben apprezzato la sua disponibilità alla causa e le sue prestazioni offerte al Maradona e in trasferta. Tuttavia, una delle recenti foto postate dall’ex difensore di Inter e Roma ha suscitato clamore all’interno dello spogliatoio azzurro.

Infatti, Jesus si era mostrato in piscina mentre sponsorizzava una marca di gelati, ma Demme e Petagna non hanno perdonato il loro compagno. E ancora oggi l’hanno preso di mira.

Demme e Petagna “contro” Juan Jesus: il brasiliano si difende

Sotto ad una foto postata dal centrocampista tedesco, Juan Jesus ha commentato il taglio di capelli di Diego, considerato folto. Di tutta risposta, il numero 4 del Napoli ha lanciato una provocazione, taggando anche Andrea Petagna per avere manforte: “Juan, non mangi il gelato?“. Il brasiliano, con tono ironico, risponde di averli terminati, ma subentra subito Bulldozer, che interviene a gamba tesa nella conversazione: “Juan Jesus sta provando le Timberland 2022-32“.

A quel punto, il centrale azzurro è stato attaccato da tutti e prova a difendersi, chiamando nuovamente in causa l’attaccante che si sta divertendo in vacanza e ha trascorso diversi giorni a Miami, dove ha effettuato qualche immersione in mare: “Andrea, come vanno le prove per le pinne Dior 2022-23?“.

Insomma, i tre ragazzi sembrano aver mantenuto un ottimo spirito di squadra. Lo stesso che dovrà essere presente a Dimaro, tra pochi giorni, per il primo dei due ritiri pre-stagionali.