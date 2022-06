Spalletti vuole un napoletano come vice Lozano: “Mi gioco tutto”

Luciano Spalletti chiede un napoletano in attacco: il vice-Lozano è tifoso azzurro ed accetterebbe subito l’offerta del Napoli.

Il reparto offensivo del Napoli sarà completamente rivoluzionato. Cristiano Giuntoli sta lavorando soprattutto sulle cessione, come per Adam Ounas, Matteo Politano e Andrea Petagna. Tre giocatori che non rientrano più nei piani del club azzurro.

E così, Luciano Spalletti ha indicato anche alcuni nomi da acquistare per la prossima stagione, così da sostituire i partenti. Certamente, tra i nuovi volti che vestiranno la maglia azzurra, ci sarà anche Zerbin, prodotto del vivaio partenopeo. L’attaccante che ha appena esordito in Nazionale, però, è un esterno sinistro e potrà giocare sulla stessa fascia di Kvaratskhelia, prossimo acquisto del Napoli.

Sulla fascia destra, con l’addio sempre più probabile di Politano, arriverà un nuovo calciatore a giocarsi le proprie chance assieme a Lozano. Nella lista dei desideri del mister di Certaldo due-tre giocatori, di cui un sogno “impossibile” ed un grande tifoso del Napoli.

Napoli, Spalletti chiede un tifoso azzurro in attacco

Chiaramente, non basterà solo Lozano e l’allenatore vuole un degno sostituto per la fascia destra. Politano e Ounas non rientrano nei piani del mister e della società. Il primo potrebbe raggiungere Gattuso al Valencia, ma l’offerta del club spagnolo è ancora troppo bassa rispetto ai venti milioni richiesti dal Napoli. D’altra parte, l’algerino è richiesto da Monza e Torino e il club partenopeo spinge per la cessione, poiché il giocatore entra in scadenza nel 2023.

Così, ci sarebbero alcuni nomi ideali per prendere il posto dei due partenti. Uno in particolare corrisponde a Daniele Verde, 26enne nato a Napoli, non molto lontano dallo stadio. Infatti, l’attaccante dello Spezia è del Rione Traiano ed è tifosissimo del Napoli. Circa un anno fa a 1 Station Radio ha svelato di non poter mai rifiutare una chiamata della sua squadra del cuore: “Sono di Napoli e tifoso azzurro: se dovessero chiamarmi non rifiuto e giocherei le mie carte“. Un sogno che potrebbe realizzarsi quest’estate, perché secondo la Gazzetta dello Sport Spalletti ha chiesto a Giuntoli di portare in ritiro proprio Verde.

Nella lista dei desideri del mister ci sono anche Solbakken e Berardi, ma quest’ultimo è molto costoso secondo i parametri dirigenziali azzurri. E chiaramente, l’acquisto dell’attaccante della Nazionale metterebbe in discussione anche il posto da titolare di Lozano.