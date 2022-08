Napoli, c’è già l’erede di Fabian: un “pescatore” che ama le auto sportive

Manca sempre meno alla fumata bianca che porta Fabian Ruiz a Parigi, al PSG: il Napoli sulle tracce di un “pescatore”.

Fabian Ruiz vicinissimo al trasferimento a Parigi. Il centrocampista spagnolo non riuscirà a realizzare il desiderio di ritornare in Spagna, ma ha ricevuto un’offerta allettante per giocare al Paris Saint-Germain. Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Donnarumma, sono solo alcuni dei campioni con il quale condividerà lo spogliatoio.

Il Napoli interverrà sul mercato. Parola di Giuntoli. Infatti, al termine del ritiro di Dimaro, il direttore sportivo assicurò ai tifosi partenopei che in caso di partenza di un titolare a centrocampo sarebbe arrivato un innesto. Con l’addio di Fabian Ruiz, Spalletti si aspetta un colpo in entrata importante.

Tanti i nomi valutati in queste ore, da Frattesi a Barak, con quest’ultimo non propriamente una mezzala. Tra i centrocampisti in ballo e nella lista del direttore sportivo partenopeo c’è anche un amante della pesca, vecchio pallino di Giuntoli. Ecco di chi si tratta.

Napoli, Nandez torna di moda

Il club azzurro potrebbe finalmente affondare il colpo per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano da diverso tempo è finito sotto la lente d’ingrandimento dello staff dirigenziale azzurro, ma alla fine è rimasto sempre a Cagliari. Ancora oggi non si è mosso dall’isola sarda, nonostante il club non disputi più la massima serie, ma dovrà giocare in Serie B. E così, Nandez aspetta l’opportunità.

Il Napoli c’è, è sulle sue tracce e con la cessione definitiva di Fabian Ruiz potrebbe finalmente affondare il colpo per il sudamericano e connazionale di Olivera. Nandez è un ragazzo pieno di hobby, ma che di recente è balzato su tutti i giornali per la lite con la moglie. Addirittura, la polizia uruguaiana avrebbe chiesto anche un mandato d’arresto per il calciatore. Dunque, scopriamo quali sono le passioni di Nahitan, obiettivo del calciomercato azzurro.

Nahitan Nandez passione pesca

Il centrocampista classe 1995 ama il mare e in particolare è appassionato di pesca sportiva. D’altronde è proprio un uomo di mare, nato nel dipartimento di Maldonado in Uruguay, a pochissimi passi dall’Oceano Atlantico. Forse anche per tale ragione, dopo l’esperienza al Boca Juniors, ha accettato di corsa Cagliari. E Napoli potrebbe essere una meta ideale anche per fare gite in barca, andare a pesca e godersi il Golfo, come già fanno gli azzurri nel tempo libero.

Inoltre, il Nandez è appassionato anche di motori, in particolar modo delle auto. Nel suo garage troviamo una Mercedes personalizzata, un Porsche e anche un bel pick-up rosso, con il quale tempo fa postò una foto, dinanzi allo stadio del Cagliari.