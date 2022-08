Verona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Le probabili formazioni di Verona-Napoli e tutte le informazioni su dove vedere il match in tv e in diretta streaming.

Il Verona ospita il Napoli al Bentegodi per la prima giornata di Serie A. E’ una partita speciale, si commemora il grande ex Claudio Garella, protagonista negli anni ’80 con le maglie dei due club.

C’è grande curiosità di vedere in campo i nuovi acquisti azzurri, da Kim Min Jae a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, in particolare, avrà i fari puntati perché nelle amichevoli è stato uno dei migliori.

Luciano Spalletti non potrà contare su alcuni elementi, come Fabian Ruiz – promesso sposo al PSG – Gaetano che dovrà scontare due turni di stop per squalifica e Simeone, colpo non ancora ufficializzato dalla società partenopea. Anche Cioffi dovrà fare a meno di due titolari: Ceccherini e Miguel Veloso sono squalificati.

Probabili formazioni Verona-Napoli

La squadra gialloblu schiera il 3-5-2. Difesa rimaneggiata per mister Cioffi, data l’assenza di Ceccherini. In campo andranno Dawidowicz, Gunter e Coppola. A centrocampo confermatissimi Ilic e Tameze, Hongla mediano, Lazovic e Faraoni esterni alti. In attacco spazio a Henry e Lasagna, partirà dalla panchina il nuovo acquisto Djuric, che può essere un’arma su calci piazzati e corner.

Il Napoli risponde con Meret tra i pali, forse una delle sue ultime partite in azzurro, e la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui. Zero sorprese a centrocampo con Anguissa e Zielinski mezzali e Lobotka vertice basso; in attacco Lozano e Kvaratskhelia dovranno creare superiorità e assistere Osimhen, punta di riferimento del reparto offensivo. In panchina Politano pronto a subentrare; panchina anche per i nuovi acquisti Sirigu, Olivera e Ostigard.

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vederla in tv e streaming

Il fischio d’inizio allo stadio Bentegodi è previsto per le 18:30. La gara tra Verona e Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in diretta su DAZN, attraverso pc, cellulari o tablet. Per poter guardare la partita è necessario sottoscrivere l’abbonamento al portale ed usufruire il servizio tramite l’app o tramite il canale ZONA DAZN da attivare su Sky. Inoltre, è possibile collegare l’app di DAZN dei propri dispositivi mobili alla tv tramite Google Chromecast, TIMVISION Box o Amazon Fire Stick.