Napoli, i convocati per il Monza: la novità per i tre nuovi acquisti

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita tra gli azzurri e il Monza di oggi al “Maradona”

Tutto pronto per Napoli-Monza, debutto casalingo del Napoli allo stadio “Maradona” nella seconda giornata di campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle 18.30, e questa mattina l’allenatore Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match. La lieta novità che fa felici i tifosi riguarda la presenza di tutti e tre i nuovi acquisti in lista: ci sono, infatti, il centrocampista Tanguy Ndombele e gli attaccanti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, quest’ultimo annunciato soltanto nella tarda serata di sabato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Da capire se ci sarà la possibilità di vedere qualcuno di loro in campo: Simeone ha svolto soltanto due sessioni di allenamento, mentre Ndombele una soltanto. Difficile, ma non impossibile, che Spalletti possa farli esordire per qualche minuto, con l’argentino che sembra il favorito per poter fare la sua prima apparizione in maglia azzurra, magari subentrando a Osimhen.

Napoli, alcune sorprese nella lista dei convocati di Spalletti per il Monza

Molto difficile, se non impossibile, invece, vedere in campo l’ex Sassuolo Giacomo Raspadori, che nella giornata di ieri non si è allenato in quanto non ancora ufficializzato. Tuttavia, il classe 2000 potrà cominciare ad ambientarsi e prendere confidenza con la sua nuova “casa” calcistica. Nell’elenco dei convocati ci sono anche altre novità significative: la prima riguarda la seconda esclusione consecutiva di Fabian Ruiz. Lo spagnolo si è allenato a parte per tutta la settimana, e nemmeno stavolta figura nella lista dei convocati.

Non risulta (stando ai report ufficiali) avere problemi fisici, quindi la sensazione è che l’esclusione possa avere a che fare con il mercato e quindi con una sua imminente partenza. Fuori dalla lista anche il centrocampista Gianluca Gaetano: non si tratta né di situazioni di mercato, e nemmeno di problemi fisici. Il centrocampista ex Cremonese sconta la seconda giornata di squalifica dopo essere stato punito per un messaggio a un avversario relativo a una gara della scorsa stagione in Serie B. Manca ovviamente l’infortunato Demme, mentre figura tra i convocati l’esterno sinistro Zerbin.