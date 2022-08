Champions League, calendario e orari: perché non sono ancora usciti e quando arrivano

Il Napoli è stato inserito nel girone A di Champions League, con Liverpool, Ajax e Rangers. Ma si aspetta ancora il calendario ufficiale

Sorteggio Champions League e tifosi pronti con calendari alla mano e smartphone. L’intenzione era di prenotare subito le eccellenti trasferta (quantomeno dal punto di vista turistico) che aspettano gli azzurri in questa fase a gironi molto “compressa”, che partirà il prossimo 6 settembre. Glasgow, Liverpool e Amsterdam sono tre mete niente male, e ovviamente i tifosi sanno che i voli vanno prenotati subito se non si vogliono avere problemi.

Per l’albergo e il biglietto della partita c’è poi tempo. Tuttavia, dopo il sorteggio di ieri pomeriggio alle 18 tantissimi supporters azzurri sono rimasti con le pive nel sacco. I sorteggi si sono limitati soltanto agli accoppiamenti dei gironi, mentre non si è visto il calendario delle partite con date e orari. Insomma, per chi vuole seguire il Napoli in Europa non c’è modo di organizzarsi. Eppure, le abitudini erano che il calendario arrivava a ruota dopo gli accoppiamenti, ma stavolta non è stato così. La Uefa ha comunicato “sottilmente”, ossia soltanto con uno striminzito comunicato stampa per gli addetti ai lavori, che il calendario della fase a gironi sarà pubblicato sabato 27 agosto alle 12.

Champions League, quando arriverà il calendario del Napoli

Molto tempo dopo i sorteggi dei gruppi, ma come mai? Il motivo è semplice: il calendario Champions League si deve incastrare con quello di Europa League e Conference League, anche se queste ultime due competizioni si giocano al giovedì, mentre la Champions il martedì e il mercoledì. Il motivo è dovuto agli incastri logistici delle squadre delle stesse città, ma anche agli equilibri geopolitici e tutti quei fattori che gli organizzatori devono tenere presente quando creano il calendario.

Ovviamente, per fare un lavoro completo occorreva avere tutti i gruppi, non solo di Champions League, ma anche di Europa e Conference League. Questi sorteggi sono stati completati oggi, e la Uefa è ora pronta a diramare i vari calendari. Per quello Champions League bisognerà aspettare sabato, e allora i tifosi potranno muoversi e prenotare i loro viaggi a seguito della squadra azzurra.