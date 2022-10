Kvaratskhelia, abbiamo sbagliato tutti: Caressa svela il mistero

Abbiamo tutti sbagliato da quando è arrivato a Napoli: Fabio Caressa svela la vera pronuncia di Khvicha Kvaratskhelia.

Sono trascorsi 3 mesi, ma ancora ci domandiamo tutti: come si pronuncia esattamente Kvaratskhelia? Il cognome dell’attaccante georgiano non è certo facile. Al centro c’è un’accozzaglia di consonanti che manderebbe in confusione qualsiasi linguista. Eppure, sembrava tutto risolto quando il calciatore svelò ai microfoni del canale ufficiale azzurro che il suo cognome si pronunciasse proprio così come si legge, accentuando la “v” tra l’iniziale e la vocale.

Le cose sembrano essere ben diverse. Infatti, Fabio Caressa è convinto della pronuncia esatta e ribadisce ai microfoni di Radio Deejay: “Ho studiato“. Nel corso delle due telecronache tra Napoli e Ajax, il telecronista di Sky ha pronunciato il cognome dell’attaccante georgiano in maniera diversa da quella a cui ci siamo abituati: svelato il motivo.

Fabio Caressa su Kvaratskhelia: rivelato l’arcano mistero

Il celebre telecronista di Sky si è ben informato sulla pronuncia esatta del cognome del gioiellino azzurro. D’altronde, se ne parlerà a lungo di questo talento. Meglio farci subito l’abitudine.

Ancora oggi molti napoletani storpiano il suo nome e cognome. Troppo complesso da decifrare. Addirittura, prima dell’inizio della nuova stagione, De Laurentiis scherzò con i media: “Lo chiameremo Zìzì“.

Caressa, però, si è informato accuratamente prima di fare la telecronaca della sfida del Napoli contro l’Ajax e ha studiato la pronuncia del cognome di Kvaratskhelia. “Si legge Cuaraschelia. La K e la V all’inizio si leggono CU – dice ai microfoni di Radio Deejay, spiegando ai radioascoltatori e a Zazzaroni, molto poco convinto – C’è un sito, Forvo, che fa ascoltare tutte le pronunce“.

E in effetti, andando a ricercare sul portale Khvicha Kvaratskhelia è possibile ascoltare l’audio in georgiano del nome e cognome dell’atleta del Napoli. I dubbi oramai non ci sono più. Dai prossimi gol che farà con la maglia azzurra, lo stadio Maradona dovrà urlare Cuaraschelia.

Kvara, serve un soprannome

Urge un soprannome così da mettere d’accordo tutti. Alcuni, dopo le reti segnate alle prime giornate di campionato, l’hanno ribattezzato Kvaravaggio o addirittura Kvaradona, ricordando il Pibe de Oro.

I suoi amici e colleghi georgiani, invece, sono sicuri. E’ il Messi georgiano. In ogni caso, nessuno osa pronunciare il suo nome: troppo difficile. La genialità napoletana presto farà il suo corso e riuscirà a trovare un soprannome adatto anche al numero 77, come accaduto per tanti altri predecessori.