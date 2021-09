Un ex Nazionale si è proposto al Napoli da svincolato: la situazione

Il mercato del Napoli potrebbe non essere finito qui: alla corte di Spalletti potrebbe arrivare uno svincolato che si è proposto a Giuntoli.

La sosta delle nazionali attualmente in corso si sta rivelando nefasta per il Napoli, alle prese con diverse problematiche: quella più importante riguarda senza dubbio l’infortunio di Alex Meret, vittima di una frattura alla terza e quarta vertebra lombare che richiederà almeno un mese di stop, con conseguente assenza anche per match di grande rilievo come quello contro la Juventus alla ripresa.

Se l’ex Udinese sarà sicuramente indisponibile al rientro, più di qualche speranza esiste per David Ospina, uscito però malconcio dalla trasferta in Bolivia con la Colombia: nei minuti di recupero del secondo tempo è stato soccorso dai medici dopo uno scontro con un avversario, rimanendo in campo (la Colombia aveva esaurito i cambi) ma lasciando i rinvii dal fondo ai compagni.

Ospina rischia di saltare Napoli-Juventus

Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, una piccola consolazione che però rischia di essere offuscata dalla corsa contro il tempo che vedrà protagonista Ospina prima di Napoli-Juventus: qualora dovesse essere impiegato anche contro il Cile nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10, sarebbe praticamente impossibile vederlo in campo sabato 11 alle 18 al ‘Maradona’. Tra i pali l’unica opzione rimarrebbe dunque il terzo portiere Davide Marfella.

Uno scenario ‘apocalittico’, che potrebbe essere scongiurato ricorrendo alle occasioni presenti sul mercato: la soluzione sarebbe quella di tesserare uno svincolato, magari un portiere d’esperienza per ‘tamponare’ l’emergenza tra i pali. Identikit che corrisponde al profilo di Antonio Mirante, reduce da tre anni alla Roma che lo hanno reso uno dei secondi più affidabili del campionato.

Mirante svincolato è un’opportunità: ma non è l’unico

L’ingaggio di Mirante sarebbe un’operazione mirata ed estremamente economica, ma l’estremo difensore di Castellammare di Stabia non è l’unico svincolato indiziato per firmare eventualmente col Napoli: occhio anche a Sergio Romero, vecchia conoscenza della Sampdoria rimasta senza contratto dopo l’esperienza al Manchester United. Due nomi, due possibilità per blindare la porta: il Napoli riflette, con al contempo la speranza che le condizioni fisiche di Ospina non siano tali da pregiudicarne l’utilizzo al ritorno in campo.