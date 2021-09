Ghoulam, chi si rivede! Novità dopo l’infortunio e quando può rientrare

Faouzi Ghoulam scalpita: il rientro in campo è sempre più vicino, le ultime novità sulle sue condizioni e sul recupero dall’infortunio.

Il Napoli attualmente ha un solo terzino sinistro di ruolo, che non utilizzerà per la prima trasferta di Europa League contro il Leicester. Un problema non da poco per Spalletti, visto che Mario Rui dovrà recuperare la miglior forma fisica in vista del campionato. E allora, toccherà rivedere la formazione iniziale e inserire dal primo uno tra Juan Jesus o Zanoli, entrambi riadattati a sinistra.

Nel frattempo, Faouzi Ghoulam comincia a far sperare i tifosi del Napoli ed insegue il rientro in campo, ormai vicinissimo, dopo il terribile infortunio dello scorso marzo. L’algerino potrebbe tornare a disposizione presto: quando è previsto il suo ritorno in campionato e le ultime sul recupero.

Infortunio Ghoulam, visite ok: rientro per la sosta

Ieri mattina Faouzi Ghoulam è stato a Roma a Villa Stuart per i consueti controlli medici e ancora una volta è tornato a casa con il sorriso. Ma questa volta il sorriso è ancor più convincente e ben augurante. Infatti, l’esito della visita medica ha confermato che Ghoulam possa continuare ad allenarsi con il gruppo. E così, questa mattina durante la rifinitura per la gara contro il Leicester – pur non potendo essere convocato perché non inserito nella lista UEFA – il giocatore si è allenato interamente con i compagni di squadra.

🏥 @GhoulamFaouzi, visita a Villa Stuart ok. Faouzi può continuare il suo percorso di reintegro completo nel gruppo 💪 💙 #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/DRTrqrXnpC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 14, 2021

Insomma, Ghoulam vuole tornare a disposizione e cerca di lasciarsi alle spalle l’ennesimo infortunio: il rientro in Serie A potrebbe avvenire tra circa 20 giorni. Dunque, potrebbe riuscire a strappare una convocazione per Fiorentina-Napoli del 3 ottobre; oppure, se ne riparlerà dopo la sosta degli impegni internazionali. Nel mirino c’è Napoli-Torino, davanti ai propri tifosi: Ghoulam vuole esserci.