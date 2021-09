Spalletti “dimentica” Juan Jesus: i possibili scenari per stasera

Verrebbe da chiedere che fine ha fatto Juan Jesus: Spalletti dimentica il suo difensore e per Leicester-Napoli sono possibili diversi scenari.

Il Napoli affronta il Leicester questa sera per la prima giornata di Europa League e l’assenza di Mario Rui sulla fascia sinistra mette in difficoltà Luciano Spalletti. Al momento, la rosa non conta nessun terzino sinistro di ruolo a causa dell’indisponibilità di Ghoulam. L’algerino tra l’altro non può neanche essere convocato per le competizioni europee poiché non è stato inserito in lista.

E allora, sorgono i primi dubbi di formazione con tre calciatori, se non addirittura quattro, che potrebbero prendere il posto di Mario Rui per una sera. Ma la probabilità che possa esordire Juan Jesus da titolare con la maglia del Napoli sembra essere molto bassa e le frasi di Spalletti in conferenza stampa non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Juan Jesus dimenticato: Spalletti ha altre soluzioni

Il tecnico azzurro ha risposto ad una domanda su Zanoli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League. Il giovane terzino destro “si sta allenando bene per arrivare a questi livelli” ha dichiarato Spalletti, che poi ha aggiunto: “Dobbiamo fare valutazioni…Malcuit ha maggiori esperienze in altri campionati. Poi, con 5 sostituzioni e in 90 minuti può succedere di tutto“. Nessuna menzione per Juan Jesus, acquistato proprio per la sua duttilità in difesa, come centrale e come terzino sinistro. Ma in tre partite ha disputato un solo minuto, nel finale di gara contro il Genoa e quando sarebbe potuto entrare contro la Juventus per sostituire Mario Rui, è stato preferito Malcuit.

Ritardo di condizione? Può essere che il difensore brasiliano non è ancora pronto per debuttare dall’inizio in un palcoscenico così importante e con un avversario così forte. D’altronde, le difficoltà nell’amichevole contro il Benevento sono state molte ed evidenti. Insomma, un dubbio in meno di formazione. Ma ecco allora i possibili scenari per la fascia sinistra: chi giocherà terzino in Leicester-Napoli.

Leicester-Napoli: Zanoli, Malcuit o possibile sorpresa Di Lorenzo

Durante questi allenamenti pre Leicester, l’allenatore toscano ha provato Alessandro Zanoli a sinistra, adattandolo ad un ruolo non propriamente suo. Anche contro il Benevento il giovane calciatore del vivaio partenopeo ha disputato l’incontro da terzino sinistro. Ma stando a quanto raccontato da Spalletti, sembra che Malcuit possa avere qualche chance in più per una maglia da titolare vista la sua esperienza.

Non bisogna dimenticare che potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena, con Di Lorenzo spostato sulla sinistra e Malcuit nel suo ruolo originale sulla destra. Tanti dubbi e un possibile grande debutto da titolare in prima squadra. Zanoli spera e sogna di poter partire dall’inizio, ma potrebbe subentrare anche a gara in corso.