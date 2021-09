Manca sempre meno al secondo appuntamento in Europa League: orario e dove vedere la conferenza stampa di Spalletti in vista di Napoli-Spartak.

Giovedì 30 settembre il Napoli ospita lo Spartak Mosca allo stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League. Il club azzurro si prepara alla prima sfida europea della stagione in casa dove sarà obbligatorio portare a casa i tre punti, dopo l’ottimo pareggio ottenuto a Leicester.

Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita contro il club russo. Il match nasconde diverse insidie, poiché lo Spartak ha perso la prima giornata contro il Legia Varsavia e la squadra sembra essere attrezzata per poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Inoltre, l’attaccante che la difesa azzurra dovrà tenere a bada sarà un ex conoscenza del mister toscano, il quale bocciò ai tempi della sua seconda esperienza a Roma.

Conferenza stampa di Spalletti

Alla vigilia del match contro lo Spartak, Spalletti ha parlato di due calciatori in particolare: “Lozano e Osimhen sono nell’ambiente giusto: Napoli è la squadra giusta per calciatori di questo tipo. Chucky sta benissimo, è una persona squisita“.

Inoltre, il mister ha commentato le condizioni dell’intera squadra in vista della sfida di Europa League: “Sono tutti pronti per domani. Mi dispiace solo per Ghoulam, ma era ancora infortunato quando abbiamo stilato la lista“.

Come seguire la conferenza di Luciano Spalletti

L’allenatore del Napoli sarà presente in sala davanti ai giornalisti e risponderà alle domande sul match di Europa League. La conferenza stampa di Spalletti alla vigilia di Napoli-Spartak comincerà alle ore 14:00 di quest’oggi. Sarà possibile guardare la diretta streaming tramite i canali ufficiali della società azzurra. Inoltre anche la nostra redazione offrirà il servizio in live streaming della conferenza del mister.

In passato, grazie alla sua esperienza in Russia da allenatore dello Zenit, Spalletti ha affrontato lo Spartak Mosca riuscendo ad ottenere un bilancio più che positivo: cinque vittorie, tre sconfitte e due pareggi. Al momento, il club russo sembra un po’ in difficoltà in campionato, distante dieci punti dalla vetta. Solo 13 punti conquistati in 9 partite di Premier Liga e ottavo posto in classifica. Ma come già sottolineato sopra, la formazione di Rui Vitoria nasconde diverse insidie e può essere un ostacolo nel percorso europeo del Napoli. Sarà necessario tutto l’apporto del pubblico del Maradona, che dovrà spingere quanto più e possibile Insigne e compagni.