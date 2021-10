Inizio di stagione al top per Osimhen: ad attestarlo c’è anche un premio

Goal e qualità al servizio del Napoli: Osimhen decisivo per l’exploit azzurro in campionato e felice per l’ultimo premio conquistato.

L’espulsione rimediata alla prima giornata per la sciocchezza commessa su Heymans sembrava il preludio ad una stagione in netta salita, sulla falsariga di quella precedente: invece Osimhen ha ‘stravolto’ le previsioni lasciando tutti di sasso per l’accoppiata quantità-qualità e, soprattutto, la continuità che fa ben sperare in ottica futura. Se il Napoli guarda tutti dall’alto verso il basso in Serie A, buona parte del merito è sua e gliene va dato atto: diamo a Victor quel che è di Victor.

Nel mese di settembre da poco andato in archivio, Osimhen ha fatto la differenza in lungo e in largo, riscrivendo i suoi personali record italiani: sette reti segnate in sei partite, timbrando il cartellino in cinque gare di fila (tra campionato ed Europa League) prima di rimanere a secco a Firenze, dove è comunque risultato decisivo procurandosi il rigore che ha portato all’1-1 di Lozano. Un rendimento eccezionale notato dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori) che ha premiato il nigeriano con il riconoscimento di miglior giocatore di settembre, ottenuto grazie a più della metà dei voti totali: battuti Nicolò Barella, Brahim Diaz e Giacomo Bonaventura.

⭐️ CALCIATORE DEL MESE AIC SETTEMBRE ‘21 – SERIE A 🏆 Victor Osimhen 👏👏👏 👉 https://t.co/8nH4UzNR0I pic.twitter.com/Dk8z3dr9Dm — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) October 6, 2021

Settembre da sogno per il Napoli: Osimhen come Spalletti

Lo stato di grazia del Napoli nel mese di settembre è certificato dall’altro riconoscimento assegnato ad un componente della rosa azzurra: Luciano Spalletti ha ricevuto il primo ‘Coach of the Month’, premio istituito dalla Lega Serie A sulla scia di quello riguardante generalmente l’MVP mensile tra i calciatori. E’ in qualche modo giusto, quindi, elevare sia Osimhen che il tecnico di Certaldo allo stato di superstar del Napoli, senza accantonare la componente che ha permesso di mettere a segno questo filotto di vittorie: la compattezza del collettivo, unica strada da seguire per eccellere sempre e comunque.