Flop anche con Spalletti? Solo 180 minuti in 14 partite, ora è un mistero

By

Luciano Spalletti ha trovato equilibrio a centrocampo facendo ruotare Demme, Fabian Ruiz e Anguissa: il quarto mediano non trova spazio.

Con grande sorpresa e sfruttando l’infortunio di Diego Demme, Stanislav Lobotka ha cominciato la stagione sotto la guida di Luciano Spalletti come titolare. Poi, quell’infortunio in Nazionale ha complicato notevolmente le cose. E ancora, l’investimento su Frank Anguissa ha stravolto le gerarchie del mister.

Il mediano camerunese è tra i migliori del campionato di Serie A per dribbling, e la sua prestanza fisica sta diventando una delle chiavi dei successi di questa formazione. E’ diventato inamovibile e si trova alla perfezione con Fabian Ruiz. Anche Demme, con fatica, sta ritrovando spazio dopo il lungo infortunio. Chi invece paga la grande concorrenza è Lobotka, il quale è tornato a disposizione di Spalletti da un paio di settimane ma non è mai sceso in campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Osimhen torna disponibile? La tabella di recupero per Napoli-Verona

Mistero Lobotka, anche Spalletti lo lascia in panchina

L’esperienza di Lobotka al Napoli avrebbe potuto prendere una piega diversa senza quel problema muscolare di inizio stagione, a pochi giorni dal big match contro la Juventus. Era lui il prescelto del tecnico toscano, visto che Anguissa non si era mai allenato con i compagni e sarebbe partito dalla panchina. Invece, il destino ha giocato un brutto scherzo e Stanislav ha perso il posto da titolare e la serenità.

Al momento, nelle gerarchie di Spalletti ci sono ben tre i giocatori davanti a Lobotka. L’ex Celta Vigo, costato circa 20 milioni di euro a gennaio 2020, ha disputato solo le prime due partite di campionato ed è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio da almeno due settimane, ma non ha mai più registrato un minuto di gioco tra Serie A ed Europa League.

Le scelte verso Legia-Napoli

Neanche in Legia Varsavia-Napoli sembra che Spalletti si fidi di Lobotka titolare. Certamente, l’affaticamento di Fabian Ruiz potrebbe spianare le porte ad un posto in campo nell’undici iniziale. Ma è più probabile che lo slovacco possa entrare a gara in corso. Infatti, il centrocampo che disegnerà il mister sarà un terzetto composto da Demme, Anguissa e Zielinski.

Sicuramente, Lobotka al momento è considerato un enigma, soprattutto per il rapporto tra costo del cartellino, presenze e prestazioni. Lasciato nel dimenticatoio già da Gattuso, ora anche il nuovo allenatore non riesce ad inserirlo nelle rotazioni. Un investimento flop di quel mercato di gennaio ante Covid.