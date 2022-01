Osimhen inseguito dalla Premier League! E il suo valore prende il volo

Il calciomercato degli attaccanti fa tremare i tifosi del Napoli: Osimhen inseguito da tre top club, due di Premier Legaue. Ma il costo è altissimo!

L’attaccante nigeriano è riuscito a negativizzarsi dal Covid e ora può finalmente tornare in Italia per la visita medica. Con l’ok dell’equipe che ha effettuato il lungo intervento al volto per le fratture multiple allo zigomo sinistro Victor Osimhen potrà allenarsi con la squadra e rinforzare il reparto offensivo del Napoli, ora privo di Insigne per infortunio.

Il centravanti ha voglia di tornare presto in campo e riprendere il feeling con il gol: 9 reti in 14 partite in tutte le competizioni. Proprio questo score ha fatto impazzire i migliori club d’Europa, che dalla prossima estate dovranno stravolgere il proprio pacchetto offensivo per le partenze dei propri bomber. Dalla Premier League ci sono ben due club su Osimhen, ma il Napoli ha fissato il prezzo del cartellino: è altissimo!

Osimhen, il Napoli lo vende a caro prezzo: tre top club su di lui

Visto il malumore di Romelu Lukaku al Chelsea e l’intervista che ha scosso l’intero ambiente londinese, Abramovich starebbe cercando un nuovo attaccante da regalare a Tuchel. Secondo il portale El Nacional, il Chelsea starebbe puntando Victor Osimhen, proprio per sostituire l’attaccante belga che avrebbe strizzato l’occhio ancora una volta all’Inter.

Ma i Blues dovranno battere la concorrenza. Sulle tracce dell’attaccante del Napoli ci sono anche il Manchester City di Guardiola ed il Bayern Monaco di Nagelsmann. Proprio i bavaresi rischiano di dover dare l’addio definitivo a Robert Lewandowski, pronto a voler iniziare una nuova avventura altrove e in scadenza di contratto nel 2023.

Ma il Napoli resta cauto. La politica aziendale della società resta sempre la stessa: tutti sono utili nessuno è indispensabile. Detto ciò, Osimhen potrebbe già lasciare il club azzurro, ma servirà accontentare le richieste di De Laurentiis. Al momento, il bomber nigeriano costa 80 milioni di euro, e ad una cifra inferiore non si tratta.