Napoli-Salernitana a rischio? Qual è il criterio per rinviare il derby

Il derby campano è a rischio rinvio: ecco quale criterio utilizzerà la Lega Serie A per posticipare Napoli-Salernitana.

Napoli-Salernitana rischia seriamente di essere rinviata, alla luce delle nuove regole imposte dalla Lega in merito ai casi Covid. Un protocollo finalmente univoco che evita casi limite come quelli capitati nelle scorse settimane, quando alcune squadre sono state costrette dalle ASL locali a non presentarsi e a rischiare la sconfitta a tavolino. Ora la regola è definita secondo un criterio insindacabile: tutti i club devono presentare una lista di 25 giocatori.

Andiamo a scoprire nel dettaglio come dev’essere composta questa lista ufficiale che determinerà il rinvio o meno di Napoli-Salernitana e degli altri match a rischio per la 23a giornata.

Napoli-Salernitana, la lista dei 25 calciatori sarà determinante: il motivo

La lista dei 25 calciatori sarà composta dagli atleti inseriti in rosa (la prima squadra) e può essere completata dall’aggiunta degli Under 23. Questi saranno inseriti fino al raggiungimento delle venticinque unità del gruppo. Per stabilire quali calciatori Under 23 iscrivere nella lista, bisognerà affidarsi al maggior numero di presenze in stagione con la squadra iscritta in Serie A o, laddove serva un secondo criterio, vedere il maggior numero di convocazioni in prima squadra.

Sulla base di quella lista si definisce il gruppo squadra da cui conteggiare il numero di contagiati. Se il numero di positivi in questo gruppo squadra supera il 35% del totale scatta in automatico la facoltà dell’ASL di intervenire. In sostanza significa che con 8 positivi in una squadra la partita si gioca, con 9 invece l’ASL può intervenire e rinviare la gara. In questo momento la Salernitana è sul filo del rinvio, con 9 calciatori positivi. Attesa per l’ultimo giro di tamponi previsto per sabato mattina: se non si negativizza nessuno l’autorità sanitaria di Salerno può intervenire e disporre il rinvio del derby campano.