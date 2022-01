Napoli, Zielinski esalta la piazza: spifferato il “segreto” dello spogliatoio

By

Il centrocampista polacco esalta i tifosi del Napoli e svela un particolare retroscena che avviene all’interno dello spogliatoio: le parole di Zielinski.

Piotr Zielinski è una stella per la formazione partenopea e in queste sei stagioni di Napoli si è dimostrato uno dei più forti calciatori della Serie A. Il centrocampista polacco è cresciuto tanto da quando fu prelevato dall’Udinese. Ha conosciuto diversi allenatori e ha giocato in diversi ruoli, ma con Spalletti sta dimostrando una certa costanza e leadership.

Non ha il 10 dietro la sua maglia per ovvie ragioni. Ma lui si sente un po’ il numero 10 azzurro. “Io il nuovo dieci? Mi piace essere definito così – svela Piotr al Mattino – Cerco di dare sempre il massimo per il Napoli, gioco nella posizione del 10 e mi trovo a mio agio“. Nella sua chiacchierata al quotidiano campano, Zielinski ha raccontato anche un particolare retroscena che accade nello spogliatoio del Napoli: le parole infiammano la piazza.

Zielinski e il sogno dello spogliatoio azzurro

Tutti ci credono, nessuno si nasconde. L’ha dichiarato recentemente Ghoulam nella zona mista al Maradona; l’ha svelato ancora una volta Mertens nella recente chiacchierata al Corriere dello Sport; e lo sogna anche Kalidou Koulibaly, altro leader della formazione azzurra.

Piotr Zielinski registra la temperatura dello spogliatoio del Napoli, che è decisamente elevata: “Noi ragioniamo partita dopo partita, ma è ovvio che si parli di scudetto tra di noi. Non c’è nulla di male. Noi vogliamo vincere perché sappiamo che abbiamo calciatori che possono lottare fino al termine della stagione“.

Consapevolezza. E’ questa che forse mancava alle formazioni precedenti, capitanate da Hamsik e Cannavaro. Ora non è più un tabù: lo scudetto può essere alla portata della compagine azzurra.

Capitolo futuro: “La clausola non mi spaventa”

Nell’intervista al Mattino, Zielinski si è detto particolarmente felice di vivere a Napoli: “L’affetto delle persone è straordinario e travolgente. Io provo un grande sentimento per la gente e la mia famiglia adora questa città“.

Non manca anche la parentesi sul futuro. Il centrocampista polacco ha un contratto con scadenza fissata al 2024, ma la sua clausola è mostruosa: “Qui sto benissimo, ho altri due anni di contratto e non mi manca nulla. La clausola di quasi 100 milioni non mi spaventa: c’è chi ha quella che vale un miliardo di euro. E poi, se arriva un’offerta, sarà il presidente a valutare il prezzo“.