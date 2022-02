Venezia-Napoli, Osimhen e Mertens titolari? Spalletti smentito dai numeri

Spalletti lancia un messaggio ai tifosi del Napoli su Osimhen e Mertens titolari dal primo minuto: i numeri smentiscono le dichiarazioni dell’allenatore.

Alla vigilia della sfida cruciale tra Venezia e Napoli Luciano Spalletti dice una piccola bugia a fin di bene. Anche i tifosi si sono arresi a questa eventualità. Possono giocare Mertens e Osimhen insieme? A tale domanda l’allenatore azzurro in conferenza stampa afferma con certezza che i due attaccanti possono essere schierati nell’undici contemporaneamente, poi però aggiunge ridendo: “Dipende dalle scelte dell’allenatore“. E sembra che mister Spalletti abbia le idee chiare a riguardo.

I numeri parlano chiaro. A dire il vero, non sono solo i numeri. Quando Victor e Dries hanno giocato insieme sono state segnate 12 reti, ma solo una con la partecipazione al gol di entrambi. E’ necessario fare un discorso più ampio di esigenze tattiche, di ruolo, di caratteristiche della squadra schierata in campo e quella degli avversari.

Possono giocare Osimhen e Mertens insieme?

Innanzitutto, se Osimhen e Mertens dovessero indossare la maglia da titolare nello stesso undici, c’è qualche problema a centrocampo, o peggio ancora mancano gli esterni.

Il trequartista titolare è uno solo: Piotr Zielinski. Equilibratore del centrocampo azzurro, bravo negli inserimenti, nelle cavalcate e in contropiede. Dunque, il belga dovrebbe rilevare il polacco, almeno ragionando con il modulo più utilizzato finora: il 4-2-3-1. Ma è un ipotesi poco realizzabile ad oggi, visto le prestazioni di Zielinski.

Non a caso, in questa stagione Spalletti non ha mai schierato dal primo minuto Osimhen e Mertens insieme, ma i due hanno giocato contemporaneamente solo spezzoni di gara. La media dei minuti di gioco disputati da Victor e Dries insieme e 12′ in 5 partite. Un magro bottino che va certamente contestualizzato: ad inizio stagione il 14 era infortunate, mentre da novembre in poi il nigeriano ha avuto il problema al volto.

I numeri: quanto tempo hanno giocato insieme Victor e Dries

In un ottica più generale, Gattuso ha provato a far giocare insieme Mertens e Osimhen, al primo anno in Italia dell’ex Lille. Con l’evolversi della stagione e dell’avventura di Ringhio sulla panchina azzurra, sono cambiate gerarchie e modo di giocare, con Mertens relegato al ruolo di subentrante nella seconda frazione di gioco. In totale, 23 presenze e 739 minuti disputati insieme, circa mezz’ora a partita.

Considerando il modulo e le esigenze tattiche della formazione azzurra, sembra davvero difficile che Victor Osimhen e Dries Mertens possano giocare dal primo minuto di gioco da titolari. Sicuramente, invece, possono farlo a gara in corso, soprattutto in casi di svantaggio. Ma per Venezia-Napoli, sarà molto difficile vedere il belga trequartista e il bomber numero 9 punta centrale, con Zielinski in panchina.