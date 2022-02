Zielinski accontentato! Il gesto d’amore dei tifosi del Napoli

Il gesto d’amore dei tifosi del Napoli non passa inosservato: la richiesta di Piotr Zielinski è stata raccolta in massa

Piotr Zielinski è uno dei leader del Napoli di Spalletti. Dal 2016 veste la maglia azzurra e con il passare degli anni ha raccolto l’eredità di Hamsik, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento, anche per i giovani e nuovi acquisti. Il centrocampista polacco è molto amato dalla tifoseria del Napoli, grazie al suo talento e alla sua concretezza.

Solo pochi giorni fa, Piotr aveva fatto un appello ai tifosi azzurri in vista dei prossimi impegni importanti, in particolare per il big match contro l’Inter. I tifosi del Napoli hanno accontentato Zielinski.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Osimhen torna sul passato, poi sbotta: “Non ne voglio più parlare”

Napoli-Inter, la risposta dei tifosi alla richiesta di Zielinski

Negli ultimi due anni, a causa della pandemia e delle restrizioni, è stato davvero difficile avere gli stadi pieni. Regole rigide, paura del contagio, capienze ridotte: un mix che ha frenato l’entusiasmo degli abituali spettatori da arena.

Ma Spalletti e i suoi ragazzi, mai come in questo momento, hanno bisogno del supporto dei tifosi del Napoli: la richiesta di Zielinski è stata accolta in massa. Infatti, di recente, il numero 20 azzurro aveva chiesto al pubblico partenopeo – attraverso un’intervista a Radio Kiss Kiss– di riempire lo stadio Maradona per Napoli-Inter.

Detto fatto, nel giro di una sola giornata da quando sono state aperte le vendite dei biglietti, i supporter hanno spazzolato via i posti del tempio di Fuorigrotta. Attualmente, mancano ancora pochi biglietti nel’anello inferiore della Curva A. Insomma, sarà sold-out con capienza ridotta al 50%. La spinta del Maradona è fondamentale nelle sfide decisive e Zielinski lo sa bene: “Fa piacere avere lo stadio pieno – aveva detto Piotr ancor prima della sfida contro il Venezia – Il supporto dei tifosi è importante per noi“. Dunque, ci sarà una bolgia ad accogliere i campioni d’Italia in carica. L’accoglienza sarà caldissima, con la consapevolezza che una vittoria porterebbe il Napoli capolista almeno per una notte.