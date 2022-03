Napoli, l’entusiasmo è alle stelle! E’ la quarta volta in un solo mese

La piazza partenopea non perde l’entusiasmo, nonostante la sconfitta casalinga nello scontro diretto con il Milan: in Napoli-Udinese sarà la quarta volta!

La sconfitta interna contro i rossoneri aveva un po’ smorzato l’entusiasmo. O forse era solo scaramanzia. Per un’intera settimana, il Napoli è stato tagliato praticamente fuori dallo scudetto a causa della brutta prestazione contro il Milan. Non era più il favorito.

I ragazzi di Spalletti, però, hanno reagito nel migliore dei modi alla batosta al Maradona, riuscendo a portare a casa tre punti importantissimi contro il Verona. Una vittoria che, accostata al pareggio e passo falso dell’Inter a Torino, rimescola le carte del campionato. Restano in quattro a giocarsi il titolo, con il Milan in vantaggio. Ma è chiaro che Pioli e i suoi ragazzi sentano il fiato sul collo di Napoli, Inter e perché no, anche la Juventus appena uscita dalla Champions League.

Così, vista la situazione in classifica e vista l’incoraggiante vittoria contro il Verona, i tifosi del Napoli hanno risposto con entusiasmo per la sfida contro l’Udinese: il Maradona sarà sold-out per la quarta volta.

Napoli-Udinese, Maradona sold-out! E’ la quarta volta: i precedenti

A 24 ore dalla sfida, non ci sono più biglietti disponibili nelle curve, ai Distinti e nelle tribune riservate ai supporter azzurri. Gli unici ticket ancora da acquistare sono quelli della tribuna ospiti. Insomma, il Maradona sarà gremito per Napoli-Udinese e ci saranno circa 40 mila anime a sostenere la squadra di Spalletti.

E’ il quarto sold-out stagionale. E’ già successo contro l’Inter a febbraio (con capienza al 50%) e pochi giorni dopo con il Barcellona per il ritorno dei playoff di Europa League. Il terzo pienone al Maradona è arrivato contro il Milan. Una tremenda disfatta, proprio come quella contro i blaugrana. In effetti, lo stadio pieno non starebbe portando granché fortuna agli azzurri. Inoltre, va ricordato che il Napoli in casa è uscito sconfitto per ben 6 volte nelle ultime dieci partite.

Contro l’Udinese bisognerà invertire la rotta. La spinta dei tifosi può essere determinante per questo rush finale.