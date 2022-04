E’ tornata la vecchia Serie A: sarà record in Atalanta-Napoli

Termina la sosta, per i nostalgici ritorna la vecchia Serie A: in Atalanta-Napoli sarà polverizzato il record stagionale

Un nuovo mese, un nuovo inizio. Con la fine di marzo, termina lo stato d’emergenza in Italia e vengono a cadere alcune importanti restrizioni a cui ormai ci eravamo abituati. Ad esempio, non sarà più obbligatorio mostrare il Green Pass per l’utilizzo dei trasporti locali, ma resta d’obbligo indossare le mascherine FFP2 in bus, treni e altri mezzi di trasporto pubblici.

Cambiano le regole anche allo stadio. Aumenta la capienza al 100% e sarà possibile entrare con il Green Pass base, quello che si ottiene con il tampone negativo. Insomma, per certi versi si ritorna alla normalità e i tifosi stanno rispondendo con grande entusiasmo.

Infatti, per Atalanta-Napoli il settore ospite è andato sold out in poche ore: sorpresa incredibile per il Gewiss Stadium, sarà record stagionale.

Atalanta-Napoli, Gewiss Stadium verso il sold-out: record spazzato via

Il weekend della 31a giornata sarà il primo che permetterà ai sostenitori del campionato italiano di riempire gli spalti fino al 100% della capienza. Tutto ciò non avveniva da febbraio-marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia. Due anni difficili per tutto il mondo. Due anni di calcio in crisi d’identità, con stadi per la maggior parte del tempo vuoti, quasi spettrali, e solo per pochi mesi semi-vuoti.

Al Gewiss Stadium cambia subito musica per il big match. Atalanta-Napoli potrebbe registrare il record stagionale di biglietti venduti. Mentre i ticket per il settore ospiti dedicato agli azzurri sono spariti in pochissimo tempo (saranno 1600 i sostenitori partenopei), mancherebbero ancora circa 3000 tagliandi al sold out dell’intero stadio di Bergamo.

Insomma, il Gewiss Stadium potrebbe abbracciare 20 mila anime e sbancare il primato stagionale ottenuto nella sfida contro la Roma, con meno di 15mila persone sugli spalti. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per una super-sfida imperdibile che potrà dire tanto ai ragazzi di Spalletti.