Osimhen, valore di mercato alle stelle! Il Napoli fissa il prezzo

Svelato il valore di mercato di Victor Osimhen: il Napoli fissa il prezzo del cartellino, ecco quanto incasserà alla cessione del calciatore.

Victor Osimhen è protagonista di un trasferimento da record. Il suo passaggio dal Lille al Napoli corrisponde al trasferimento più costoso di sempre di un calciatore africano. Nessuno come il bomber nigeriano, che in realtà deve ancora dimostrare la stoffa.

In un anno e mezzo, l’attaccante azzurro ha messo in mostra le sue doti atletiche e tecniche. E’ una costante minaccia per i migliori difensori del campionato italiano e ha di certo grandi potenzialità, ma non può essere definito il miglior calciatore di Serie A. Presto può arrivare a questo traguardo, perché ha tutte le carte in regola per riuscirci. E quest’anno, in qualche modo, sta confermando le alte aspettative sul suo conto.

Il Napoli ha acquistato Victor Osimhen dal Lille per 72 milioni di euro, in un’operazione che vedeva l’inserimento di quattro calciatori azzurri passati al club francese dal valore complessivo di 20 milioni di euro. Insomma, un’affare stellare che ha insospettito subito le autorità ed è per questa ragione che la procura federale starebbe facendo indagini accurate sul Napoli, tant’è che De Laurentiis e altri dirigenti azzurri hanno ricevuto una richiesta di inibizione temporanea.

Al di là delle sanzioni amministrative, la società partenopea avrebbe già fissato il prezzo del suo bomber: ecco quanto incassa il Napoli se volesse cedere Osimhen.

Quanto vale Osimhen? Ecco la cifra che incasserebbe il Napoli dalla sua cessione

Di certo non tutti i club possono ambire all’acquisto dell’attaccante nigeriano. Osimhen è un giocatore che fa gola alle più grandi società internazionali, soprattutto alla Premier League, con il Manchester United in prima linea, e non solo. Il contratto del centravanti del Napoli scadrà nel 2025, ma è chiaro che dalla prossima estate molti top club proveranno a bussare alla porta di De Laurentiis e offriranno sul piatto cifre importanti. D’altronde, ci avrebbe già provato il Newcastle lo scorso gennaio, ma senza riuscirci.

Ma quanto vale oggi Victor Osimhen? E’ una domanda che si pongono i tifosi del Napoli e le grandi società a lui interessate. A questa domanda è arrivata una risposta ufficiale. Infatti, stando alle dichiarazioni dell’avvocato degli azzurri raccolta da la Repubblica, il valore di mercato del bomber classe 1998 è aumentato rispetto al 2020.

In un anno e mezzo, dal prezzo d’acquisto fissato a 72 milioni di euro, secondo Grassani Osimhen vale “oltre 100 milioni, forse addirittura il doppio“. Dunque, le cifre stimate del cartellino del nigeriano vanno dai 120 ai 140 milioni di euro. Al di sotto, il Napoli difficilmente tratterà per una cessione.