Mertens, addio o rinnovo? Spalletti ha le idee chiare

Firma il rinnovo o lascia il Napoli? Luciano Spalletti ha ben chiaro il futuro di Dries Mertens: il retroscena sulla trattativa.

Il Napoli esce sconfitto a testa bassissima contro l’Empoli. Sin dai primi minuti la formazione di Spalletti ha dimostrato di essere in netta difficoltà, poca compattezza tra i reparti e squadra sbilanciata. Eppure, Mertens aveva indirizzato la squadra verso la vittoria, siglando il suo 146° gol in maglia azzurra.

Le cose sembravano andare meglio con il raddoppio firmato da Insigne. Poi è calato il gelo dopo alcune sostituzioni e alcune letture tattiche sbagliate da parte dei calciatori e del mister. Dal paradiso all’inferno in sette minuti. Prima Henderson, poi il pasticcio di Meret e ancora Pinamonti, che aveva già approfittato dell’errore del portiere qualche minuto prima.

La partita è cambiata proprio con l’uscita di Dries Mertens. Senza il belga, la squadra è andata completamente allo sbando. E allora, le domande rivolte a Spalletti in conferenza stampa sono state poste proprio sull’argomento che preoccupa più di tutti: Mertens firma il rinnovo o lascerà Napoli?

Spalletti parla con De Laurentiis: il retroscena sul rinnovo di Mertens

Durante la conferenza stampa, il tecnico toscano ha toccato diversi punti. Si è preso la responsabilità per la sconfitta e ha accennato di un lavoro sbagliato, probabilmente figlio di una settimana particolare, ossia quella del pareggio subito in extremis contro la Roma. Dalla lotta per lo Scudetto alla debacle contro l’Empoli, che non vinceva proprio dalla gara d’andata contro gli azzurri al Maradona.

Al di là dell’ennesima occasione persa per ritornare in corsa per il titolo, il rinnovo di Dries Mertens – soprattutto con queste prestazioni di livello – tiene banco ed è argomento di discussione. In sala stampa, Luciano Spalletti ha svelato di aver parlato di questo tema proprio con il presidente del Napoli: “De Laurentiis mi ha chiesto un parere su Dries e io gli ho risposto che possiamo tenerlo, poi ci sono valutazioni che il club deve fare“.

Dietro questa risposta sono ben due i temi interessanti da sviluppare. Il primo, chiaramente, è che il tecnico vuole Mertens anche per il prossimo anno. Ma il secondo fa riferimento sul futuro dell’allenatore, evidentemente ben saldo al proprio posto, nonostante le voci di corridoio post pareggio contro i giallorossi.

Dunque, il rinnovo di Mertens non dipenderà da una scelta tecnica, ma solo da una scelta economica o societaria: Spalletti vuole che Dries continui ad indossare la maglia del Napoli anche per il prossimo anno.