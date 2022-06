De Laurentiis ha fissato il prezzo di Fabian Ruiz: già avvisati gli agenti

Fabian Ruiz tra rinnovo e cessione, gli agenti hanno una scadenza da rispettare: la decisione di De Laurentiis sorprende i tifosi.

Lorenzo Insigne non sarà il solo a lasciare il Napoli in questa calda e rivoluzionaria estate a Castel Volturno. Il capitano azzurro non ha trovato un accordo economico sul rinnovo del contratto. E si potrebbe verificare la stessa situazione anche per Dries Mertens, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

Gli ultimi due, a differenza dell’attaccante e del portiere, non sono in scadenza contrattuale. Spalletti ha richiesto alla società di non vendere il difensore senegalese: troppo importante per lo spogliatoio. Il mister, però, apprezza anche le qualità dello spagnolo. Sotto la guida del tecnico toscano, Fabian ha ritrovato la sua miglior condizione ed è chiaro che gli agenti spingono per una ricco rinnovo.

Intanto, spunta una sorta di ultimatum da parte di De Laurentiis. Mentre il centrocampista azzurro è in vacanza, i suoi agenti sono a lavoro con la dirigenza per trovare un punto d’incontro. Il presidente del Napoli, però, ha aperto le porte anche alla cessione e ha fissato il prezzo.

Cessione Fabian Ruiz, De Laurentiis fissa il prezzo

Acquistato nel 2018 come una promessa del calcio europeo, il Napoli versò nelle casse del Betis circa 30 milioni per pagare la clausola rescissoria. Un investimento importante, indicato dall’allora tecnico Carlo Ancelotti.

Fabian Ruiz è stato utilizzato un po’ ovunque a centrocampo, anche esterno. Con il tempo si è stabilizzato come mediano o mezzala, ruoli che gli permettono di essere più efficace in fase di regia e nella rotazione del pallone. Inoltre, giocando per vie centrali, il classe 1996 riesce spesso a prendere le giuste misure per calciare da fuori area: la specialità della casa.

Le sue qualità tecniche fanno gola ai migliori top club, ma il Napoli vorrebbe blindarlo. Per questa ragione l’offerta del rinnovo del contratto è al rialzo. Così, gli agenti di Fabian Ruiz dovranno dare una risposta a De Laurentiis in tempi brevi: nei prossimi giorni si saprà la volontà del calciatore. Tuttavia, il presidente azzurro ha voluto chiarire un aspetto. Se lo spagnolo non vorrà rinnovare, allora sarà necessario venderlo quest’estate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fissato anche il prezzo per un eventuale cessione e gli agenti dello spagnolo dovranno trovare un acquirente disposto a pagare circa 30 milioni di euro.