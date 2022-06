Edo De Laurentiis che retroscena: è stato attore in un film “particolare”

Non solo vice-presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis ha intrapreso anche la strada del cinema nella sua carriera: ecco in quale film ha recitato

Da quando Auerelio De Laurentiis ha investito sul Napoli, il figlio Edoardo si è sempre interessato della squadra. Nei primi anni in azzurro, era addirittura in panchina, al fianco di Edy Reja, al fianco di tutti i giocatori che hanno trascinato la formazione dalla Serie C alla Serie A in poche stagioni.

Con il passare del tempo, Edoardo De Laurentiis ha abbandonato il campo, per lavorare dietro le quinte con il padre. In alcuni momenti delicati di questi 16 anni a Napoli, si sono susseguiti alcuni rumors su qualche lite di troppo scoppiata con diversi calciatori della rosa. Voci di corridoio che hanno creato molti problemi allo spogliatoio azzurro.

Ma nella vita del vice-presidente del Napoli non c’è solo il calcio. Chiaramente, da uomo di cinema, Edoardo De Laurentiis ha debuttato anche come attore: non immaginerai mai in quale film ha recitato.

Edoardo De Laurentiis il detective: ecco in quale film ha recitato

In una famiglia di produttori cinematografici, Edo non poteva che crescere tra pellicole e attori. E non a caso, ha avuto la possibilità di frequentare l’Actor’s Studio Presso la New York Film Academy, un laboratorio di recitazione.

Edoardo De Laurentiis, quindi, ha messo in pratica le lezioni americane nella pellicola “The Grotto“, un film horror diretto da Giordany Orellana. Si tratta di un film ambientato a Napoli, dagli scenari spaventosi. E’ la storia d’amore di una ragazza che torna dagli States per rivedere il suo fidanzato napoletano, ma il soggiorno sul Golfo diventerà un vero incubo.

In questa pellicola, il vice-presidente del Napoli ha recitato nella parte del detective Galletti. Tra i più noti che hanno preso parte del film di Orellana figura Patrizio Rispo, attore teatrale e volto storico della soap-opera Un Posto al Sole, che da anni appassiona milioni di telespettatori italiani.

The Grotto è uscito nel 2014 ed è stato l’unico lungometraggio – finora – in cui è comparso il dirigente del club azzurro. Girato completamente in lingua inglese, il film era chiaramente destinato al pubblico americano. E chissà se in futuro Edo tornerà sui grandi schermi.