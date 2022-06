Napoli, nuovo acquisto ad un passo: la mossa decisiva di De Laurentiis

Mossa decisiva di De Laurentiis per acquistare un nuovo calciatore prima del ritiro di Dimaro: il Napoli blocca il difensore.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Tra pochi giorni scade il contratto di Dries Mertens e presto si saprà con chiarezza il destino di Koulibaly, il quale tratta per rinnovare. Uno degli scenari possibili è la partenza del centrale senegalese, che lascerebbe un buco in difesa molto importante.

Nelle ultime settimane sono fuoriusciti diversi nomi legati al mercato azzurro, in particolare per la difesa. Il reparto dovrà essere rafforzato, soprattutto se Kalidou dovesse per davvero lasciare la città. E allora, il direttore sportivo ha sondato diverse piste. Una lo porta in Turchia, con Kim Min-jae partente dal Fenerbhace e nel mirino del Napoli da diversi mesi. Il sudcoreano, però, non è l’unico. E nelle ultime ore la società partenopea ha fatto uno sforzo per chiudere una trattativa importante con un club di Premier League.

Calciomercato Napoli, Ostigard ad un passo: la trattativa

A Dimaro, Spalletti e i tifosi azzurri potrebbero accogliere un nuovo difensore dal cuore partenopeo. Infatti, il Napoli è deciso nell’acquistare il cartellino di Leo Ostigard. Si tratta di un centrale norvegese, amico e compagno in nazionale di Erling Haaland, ed ex Genoa.

Ha trascorso gli ultimi mesi in Serie A in prestito con la squadra rossoblu, retrocessa in Serie B. Il proprietario del cartellino di Ostigard è il Brighton, con il quale il club azzurro sta trattando e avrebbe fatto un passo importante nelle ultime ore. De Laurentiis e Giuntoli sembrano convinti sul ragazzo di 22 anni e avrebbero proposto alla società inglese una nuova offerta.

Qualche settimana fa si parlava di un’offerta da 4 milioni di euro, ma secondo le ultime informazioni di Sky Sport, il Napoli ha rilanciato da poche ore, offrendo cinque milioni più bonus per acquistare le prestazioni di Ostigard. La sensazione è che il Brighton possa accontentarsi della somma e lasciar partire il norvegese, che ha un debole per Fabio Cannavaro. Infatti, in un’intervista rilasciata poco tempo fa, Leo ha svelato di essersi innamorato dello stile e della tecnica dell’ex campione del Mondo dai Mondiali del 2006. Addirittura, sullo sfondo del cellulare di Ostigard ci sarebbe una foto di Cannavaro.