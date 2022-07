Napoli, recupero lampo per Spalletti: a Dimaro ci sarà anche lui

Quasi tutto pronto per il ritiro a Dimaro, previste le visite mediche a Castel Volturno prima della partenza: un recupero lampo per Spalletti.

Il Napoli si prepara per il primo dei due ritiri pre-stagionali. Tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio Castel Volturno si popolerà di atleti per le visite mediche, prima della partenza in programma sabato 9 luglio. Destinazione Val di Sole, in Trentino Alto-Adige.

Luciano Spalletti ritroverà i suoi ragazzi, con diverse novità. E soprattutto diverse assenze. Non ci saranno i calciatori che hanno lasciato il club come Insigne, Ghoulam e Malcuit. Non ci saranno i giocatori che non hanno rinnovato i contratti, come Ospina e Mertens. Per quest’ultimo c’è ancora una flebile speranza, ma tutto sarà rimandato nei prossimi giorni. Il belga è ancora in ferie.

In ritiro a Dimaro, però, ci saranno anche i nuovi volti. E Luciano Spalletti recupererà una pedina fondamentale sin da subito.

Ritiro a Dimaro, doppia presentazione e il programma

La rosa azzurra partirà sabato 9 luglio per il Trentino, ma prima dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito, che si svolgeranno al centro sportivo campano. A Castel Volturno sbarcheranno anche i due nuovi acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, con gran sorpresa di tutti.

In effetti, i due ragazzi hanno giocato a giugno con le rispettive nazionali e a differenza di qualche giocatore azzurro saranno subito a disposizione di mister Spalletti. Inoltre, va ricordato che il difensore uruguaiano ha subito un infortunio al ginocchio durante l’ultima gara con la Selezione. Dopo un po’ di apprensione, Olivera ha rassicurato tutti facendo capire che si trattasse solo di un’infiammazione. E nel frattempo, starebbe già recuperando dal fastidio e potrà subito aggregarsi ai suoi nuovi compagni.

A Dimaro sono previste due partite amichevoli di diverso livello. Prima il Napoli sfiderà il Bassa Aunania, in programma il 14 luglio. Dopo tre giorni i ragazzi di Spalletti scenderanno nuovamente in campo contro il Perugia. In queste due sfide ci sarà l’esordio in azzurro di Olivera e Kvaratskhelia, su cui c’è tantissima curiosità di vederlo all’opera.

Ma al di là delle partite, l’attesa è massima per la presentazione dell’intera squadra che si allenerà sotto lo sguardo attento dei tifosi azzurri. Sarà previsto anche un’incontro supporter-allenatore, in programma il 12 luglio. E la speranza è che Mertens, per quella data, abbia già trovato un accordo con De Laurentiis per proseguire la sua avventura al Napoli.