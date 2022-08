Ronaldo al Napoli, 30 agosto il giorno giusto? C’è un precedente indicativo

Il giorno giusto per Cristiano Ronaldo al Napoli potrebbe essere il 30 agosto, martedì. C’è un motivo ben preciso ed è legato al passato

Solo l’orologio che il 1 settembre segnerà le ore 20 metterà fine alle voci su Cristiano Ronaldo al Napoli, e di conseguenza a quelle che “portano” Victor Osimhen al Manchester United. Ormai la suggestione di mercato viaggia di vita propria, anche perché quotidianamente alimentata da giornali e tv. Eppure, le smentite sono continue: Spalletti, ad esempio, ha di fatto messo da parte questa ipotesi. Ma è tutto inutile: il carrozzone che vuole Ronaldo in azzurro si muove ormai autononamente, e poco importa se dall’Inghilterra, fronte Manchester, tutto tace in tal senso.

Anzi, l’obiettivo dei Red Devils non sembra essere affatto Victor Osimhen, ma il talento brasiliano dell’Ajax Antony. In ogni caso Ronaldo a Napoli è ormai sulla bocca di tutti, tanto che davvero sembra quasi poter diventare tutto vero. C’è una data in arrivo, che apre una possibilità suggestiva attorno a questa possibilità: chi dice che lo spostamento di un campione del genere sia complicato e richiede tempo non ricorda un particolare. Lo scorso anno il portoghese lasciò la Juventus piuttosto improvvisamente e in poco tempo.

Cristiano Ronaldo e l’addio alla Juventus: il precedente che fa sperare il Napoli

Era proprio il 30 agosto del 2021, a due giorni (come adesso) dalla scadenza del mercato. Dopo aver giocato la sua ultima in bianconero (con tanto di gol annullato) Ronaldo fece armi e bagagli e salutò dopo aver svuotato il suo armadietto. Lo aspettava il Manchester United per un ritorno in pompa magna, che poi si è rivelato molto più “freddo” di quanto si pensava. Ecco perché il copione potrebbe sicuramente ripetersi: i tempi, anche se stretti, sono compatibili. Cristiano può cambiare squadra anche a due giorni dalla fine del mercato. E’ già successo e potrebbe accadere di nuovo.

I tempi ci sono: che sia proprio il 30 agosto la data giusta? I tifosi del Napoli vogliono crederci, e un po’ non vogliono crederci. Perché sullo sfondo ci sarebbe l’addio di Osimhen. Di sicuro il portoghese (che guadagna 15 milioni a stagione) non arriverebbe con la conferma del nigeriano. E quindi il precedente di un anno fa può essere l’ennesimo appiglio per tenere questa trattativa in piedi, anche se ormai manca davvero poco alla fine del calciomercato e di questa ennesima telenovela di mercato azzurra.