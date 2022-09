La Roma beffa il Napoli: assalto di Tiago Pinto, nuovo colpo gratis

La Roma beffa il Napoli ed è pronta a chiudere un colpo a parametro zero: Tiago Pinto non si nasconde e tenta il sorpasso.

Il calciomercato ha appena lasciato spazio al calcio giocato. La finestra estiva è terminata, ma i dirigenti possono muoversi sotto traccia e provare a pensare ad eventuali colpi a parametro zero per i prossimi mesi o addirittura per gennaio.

Il Napoli, ad esempio, ha accantonato l’idea di acquistare Navas, ma potrebbe provarci dal prossimo gennaio, dato che il portiere costaricano non rientra propriamente nei piani del PSG. L’estremo difensore voleva liberarsi dal club parigino, ma chiedeva al club azzurro un ingaggio troppo elevato.

Cristiano Giuntoli non ha raffreddato solo la pista Keylor Navas. Infatti, il direttore sportivo azzurro avrebbe mollato anche un altro calciatore, fino a qualche mese fa dato per certo come prossimo acquisto di gennaio. La Roma, invece, prova ad infilarsi nell’operazione e tenterà di scippare il calciatore dalle mani di Giuntoli. Le dichiarazioni di Thiago Pinto non lasciano alcun dubbio.

Roma, Tiago Pinto scherza sul Napoli: “Pensavo che il calciatore avesse già firmato per loro…”

L’estate della Roma è stata piena di colpi di scena. La permanenza di Zaniolo, l’acquisto a parametro zero di Dybala, Matic e Wijnaldum, la conferma dei titolarissimi come Abraham, nonostante le sirene dei club inglesi. Insomma, è chiaro che l’entusiasmo in casa giallorossa sia alle stelle.

Certamente, dopo la stangata dell’UEFA, la società capitolina dovrà fare i conti con il bilancio e per tale ragione i colpi a parametro zero resteranno un obiettivo concreto della dirigenza. La Roma, infatti, starebbe tornando forte su un obiettivo del Napoli. Nel mese di gennaio, Solbakken si svincolerà dal Bodo-Glimt e sarà libero di firmare per la migliore offerente.

A luglio, il calciatore è stato avvistato a Villa Stuart per le visite mediche prenotate dal Napoli. L’esterno norvegese, però, non ha ancora nessun vincolo contrattuale e nelle ultime ore sembra esserci una forte pressione da parte della Roma, confermata in qualche modo anche da Tiago Pinto in conferenza stampa: “Solbakken? Per me è una sorpresa, pensavo che avesse già firmato per una squadra. E’ stato visto qua a Roma a fare le visite mediche… – sottolinea il dirigente ridendo e alludendo al Napoli – Se mi dite che non ha firmato per nessuno, allora ci proveremo…“.

Insomma, il dirigente portoghese non si nasconde. Solbakken è un obiettivo allettante. Piace a Mourinho e potrebbe essere utile come esterno alto. Inoltre, al Napoli non sembra interessare particolarmente per diverse ragioni: Politano è stato confermato in rosa e al momento gli azzurri non hanno problemi numerici in attacco.