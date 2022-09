Mertens mantiene la promessa con i tifosi azzurri: Kat mostra tutto – FOTO

Promessa mantenuta, Dries Mertens rispetta la parola con i tifosi azzurri: Kat Kerkhofs mostra tutto sui social.

Dries Mertens è rimasto nel cuore dei napoletani. Impossibile potesse rompersi il legame d’amore con i tifosi e la città. L’attaccante belga è il miglior cannoniere della storia del club, oltre ad essere l’ultimo vero calciatore più amato dai sostenitori azzurri dopo Diego Armando Maradona. E un giorno, chissà, quel 14 verrà davvero ritirato. Per ora, nessuno ha osato profanare quel numero di maglia. Sarebbe un peso troppo grande da sopportare.

La sua avventura in Turchia procede abbastanza bene. Il Galatasaray è reduce da tre risultati utili di fila. Ha disputato le ultime due gare da titolare, dopo un’inizio da subentrante. Aveva bisogno di mettere minuti sulle gambe.

E’ passato circa un mese dal suo toccante annuncio sui social, avvenuto pochi giorni dopo quello di De Laurentiis, che praticamente poneva fine alla telenovela sul rinnovo. La raccolta di tutti i frame più rappresentativi di Dries Mertens a Napoli ha fatto il giro del web. Ma in quel videomessaggio c’era anche una promessa, che l’attaccante belga ha mantenuto prontamente.

Mertens, promessa subito mantenuta: la fuga d’amore con Kat

Nel video-messaggio pubblicato lo scorso 6 agosto, Dries Mertens ricordava ai napoletani di non aver abbandonato la propria abitazione a Palazzo Donn’Anna a Posillipo. Successivamente ha raccontato che Kat piangeva al solo pensiero di abbandonare la casa e la città. Così, entrambi hanno deciso di mantenere l’appartamento e ritornarci il più e possibile.

Promessa mantenuta. Alla prima occasione utile, Dries e Kat hanno acquistato un biglietto per il volo Istanbul-Napoli per ritornare a casa. La moglie di Mertens ha pubblicato una foto dalla propria terrazza, in cui mostra il Golfo al chiaro di luna. Un panorama che le mancava molto. La coppia belga è stata beccata all’aeroporto di Capodichino da alcuni curiosi, che hanno scattato foto e hanno condiviso la notizia sui social. Chiaramente, il ritorno in Italia di Ciro Mertens alla vigilia di Napoli-Liverpool fa ben sperare ai tifosi.

Mertens allo stadio?

Il Napoli torna in Champions League dopo due stagioni. La prima al Maradona è sold-out e non poteva essere diversamente contro il Liverpool di Klopp. I tifosi hanno risposto presente per questo match che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni.

Emozioni che si vivranno anche a bordocampo con Lavezzi e Fabio Cannavaro opinionisti di Prime Video. E i tifosi sperano di rincontrare anche Mertens in tribuna per questa super-sfida. D’altronde, se il Napoli ha centrato la qualificazione in Champions League è anche merito suo e dei suoi gol.