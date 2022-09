Quanto guadagna Lobotka: stipendio, bonus e durata del contratto

Quanto guadagna e quanto dura il contratto di Stanislav Lobotka che lo lega al Napoli? Le indiscrezioni sullo stipendio, eventuali bonus e possibile rinnovo.

Uno dei protagonisti indiscussi di inizio stagione è sicuramente Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si è ormai preso il posto che merita: regista titolare del Napoli. Acquistato a gennaio 2020, prima dello scoppio della pandemia, ha avuto difficoltà ad imporsi nel gioco di Gattuso. Sotto la guida di Spalletti, invece, le cose sono cambiate.

L’allenatore toscano sapeva già le qualità del suo regista, poiché lo cercava già quando era allenatore dell’Inter. Lobotka, però, è esploso in ritardo, a campionato in corso. Un po’ per caso e un po’ per necessità. Dopo le splendide prestazioni della scorsa stagione, lo slovacco è stato riconfermato in rosa per quest’anno e sta mettendo in mostra le migliori qualità.

Grazie all’ottimo lavoro in copertura e in fase di costruzione, il regista slovacco è diventato imprescindibile per il gioco azzurro. Non a caso, esiste un Napoli con Lobotka ed uno senza. Per tali ragioni, la società sta valutando attentamente cosa fare per il futuro: in ballo il rinnovo del contratto.

Lobotka, il rinnovo è dietro l’angolo: la durata del nuovo contratto

E pensare che l’estate 2021 poteva essere quella decisiva per l’addio. Con la partenza di Gattuso, il Napoli era pronto a salutare anche Lobotka, uno dei maggiori flop sotto la gestione di Ringhio. Fortunatamente per il ragazzo e per la società, le cose sono cambiate in fretta.

Stanislav ha un contratto con il club azzurro fino al 2025. Non c’è fretta per il rinnovo, ma il Napoli e il ds Giuntoli hanno messo in agenda un incontro con l’agente del calciatore per prolungare il suo rapporto con i partenopei. Stando alle ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, per il calciatore è pronto a firmare un contratto fino al 2027.

Lobotka non è l’unico giocatore che dovrà trattare il rinnovo. Infatti, il direttore sportivo lavorerà anche per prolungare Meret, Rrahmani e successivamente il capitano Di Lorenzo.

Quanto guadagna Lobotka al Napoli

Lo scorso gennaio il Napoli ha esercitato l’opzione per rinnovare automaticamente il contratto di Lobotka, viste le sue buone prestazione, e ha ritoccato l’ingaggio del centrocampista da 1,8 milioni di euro a 2 milioni di euro netti a stagione.

In caso di ulteriore prolungamento fino al 2027, lo slovacco vedrà aumentarsi ancora un altro po’ lo stipendio annuale con il club azzurro. Attualmente, Stanislav è fuori dalla top ten degli ingaggi più elevati del Napoli, ma percepisce molto più dei nuovi arrivati Kvaratskhelia, Simeone e Olivera.