Anguissa è devastante: la richiesta speciale del commissario tecnico

Inizio di stagione davvero incredibile per Frank Zambo Anguissa, autore della prima doppietta in Serie A in Napoli-Torino: la richiesta del ct.

Tra i migliori calciatori del Napoli, e forse più in generale della Serie A, bisogna sicuramente citare Anguissa. Il centrocampista camerunese è stato il primo “acquisto” della dirigenza azzurra per la nuova stagione.

Infatti, dopo l’ottimo primo anno con la divisa partenopea, il ds Giuntoli e De Laurentiis, assieme a Spalletti, hanno deciso di riscattare il cartellino del calciatore dal Fulham. Un’affare davvero conveniente per il Napoli. Arrivato quasi da semi-sconosciuto e ai margini della rosa del club londinese, Anguissa si è distinto per le sue capacità tecniche, fisiche e anche tattiche.

Quest’anno, però, sta davvero “esagerando”. Lo stato di forma del mediano azzurro è davvero incredibile. Tutto gli riesce con grande facilità. Recupera tantissimi palloni, si inserisce, fa da assist-man. Dopo aver mostrato grandi doti difensive nella passata stagione, sta affinando le sue qualità offensive. In 10 partite stagionali ha messo a segno 3 reti: in tutta la sua carriera ne aveva segnati solo 2 fino all’arrivo a Napoli.

Anguissa, il ct lo chiama per la Nazionale: il siparietto social

Dopo la grande prestazione offerta in Napoli-Torino, Anguissa ha raccolto numerosi complimenti da tifosi, estimatori e allenatori. Tutti conoscono ormai le potenzialità del calciatore, ma nessuno si sarebbe mai immaginato potesse essere costante nel tempo. Oltretutto, le sue condizioni atletiche sono pressoché perfette, anche grazie al riposo ottenuto dalla nazionale del Camerun durante l’ultima sosta per gli impegni internazionali.

Frank, infatti, non è stato convocato dal ct del Camerun per disputare le ultime partite prima del Mondiale in Qatar. Chiaramente, non è stata un’esclusione tecnica o che possa tenerlo fuori dai piani per la Coppa del Mondo. Anguissa è un punto fermo della sua selezione, ma l’allenatore aveva bisogno di sperimentare nuovi calciatori e ha tenuto a riposo alcune pedine che sicuramente convocherà in Qatar.

Intanto, a proposito di commissari tecnici, Marco Rossi ha commentato l’ottima impressione di Anguissa in Napoli-Torino, chiedendo al giocatore di…andare in Ungheria. Il ct della nazionale ungherese, appena sconfitta dall’Italia alla sesta giornata di Nations League, ha scherzato sulla pagina Instagram di Calciatori Brutti. Certo, un giocatore così farebbe comodo all’Ungheria. Ma più in generale, farebbe comodo a qualsiasi nazionale che voglia conquistare il Mondiale. Il Camerun lo coccolerà e se lo terrà al meglio per la spedizione in Qatar.