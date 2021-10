Ospina e Lozano, che show con le nazionali: Spalletti ora è in crisi

David Ospina e Hirving Lozano protagonisti con le loro nazionali: i ballottaggi per Napoli-Torino sono in bilico, Spalletti è in crisi.

In questa pausa dal campionato, i calciatori convocati in Nazionale stanno rubando la scena durante le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Osimhen ha contribuito alla vittoria della Nigeria con un gol nella giornata di ieri, mentre stanotte sono scesi in campo i due eterni giocatori in ballottaggio della rosa del Napoli.

Hirving Lozano e David Ospina sono stati protagonisti con le rispettive nazionali e hanno lasciato il segno nelle partite di qualificazione. Entrambi i calciatori azzurri hanno lanciato un chiaro messaggio al proprio allenatore e ai tifosi: vogliono il posto da titolare per la gara contro il Torino.

Ospina ferma il Brasile di Neymar: para tutto!

La Colombia ferma in casa il Brasile di Neymar, il quale aveva vinto nove partite consecutive del girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. Non è un caso, infatti, che la selezione verdeoro fosse prima del gruppo sudamericano. Tuttavia, O’Ney e compagni si sono dovuti arrendere alla stupenda prestazione di David Ospina, in forma smagliante.

Il portiere del Napoli sta dimostrando grande affidabilità, ormai da mesi. Ha iniziato la stagione come sostituto, ma l’infortunio di Meret ha cambiato le carte in tavola. Ora, però, Spalletti ha a disposizione entrambi i portieri. Contro il Torino chi sarà titolare? Difficile vedere Alex dal primo minuto se l’arquero sudamericano continua a giocare così. Ospina ha abbassato la saracinesca dal primo all’ultimo minuto, salvando lo 0-0 della Colombia con parate spettacolari. Ma quello del portiere non sarà l’unico dubbio per la gara contro i granata: infatti, anche il Chucky sembra esser tornato quello dello scorso anno.

Lozano, “golazo” del Chucky contro l’Honduras

Il Messico vince 3-0 in casa contro l’Honduras. Il risultato finale non era messo in discussione, visto il divario tra le due nazionali, ma il protagonista in campo è stato ancora una volta Hirving Lozano. Il Chucky aveva sfornato l’assist vincente contro il Canada, ma stanotte ha siglato una meravigliosa rete da fuori dopo uno scambio nello stretto con Pineda.

L’attaccante del Napoli ancora una volta ha ricevuto l’ovazione del proprio pubblico, innamorato del talento di Citta del Messico. Lozano si giocherà il posto con Politano, così come Ospina si giocherà il posto fra i pali con Meret per Napoli-Torino. Ma vista la loro forma, Spalletti potrebbe facilmente decidere di mandare in campo i due nazionali, che rientreranno a pochi giorni dal match di Serie A