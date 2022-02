Probabili formazioni Venezia-Napoli: ballottaggio in attacco

Il Napoli torna in campo con la trasferta del ‘Penzo’ di Venezia: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

Il Napoli si presenta a questa nuova giornata di Serie A forte delle tre vittorie consecutive che hanno permesso di agganciare il Milan al secondo posto in classifica, iniezione di fiducia importante in vista del tour de force che vedrà gli azzurri sfidare l’Inter e il Barcellona (due volte) in pochissimo tempo: prima, però, guai a sottovalutare la trasferta di Venezia, squadra che prima della sosta ha seriamente rischiato di fare uno sgambetto alla capolista in quel di San Siro.

Quattro gli indisponibili per Spalletti: a Koulibaly, Anguissa e Ounas si è aggiunto Lozano, vittima di una lussazione alla spalla destra in Messico-Panama. L’ex PSV rischia un lungo stop e, il suo posto sulla fascia destra offensiva, verrà preso dal suo sostituto naturale, ovvero Politano; assieme all’ex Sassuolo anche Zielinski e Insigne, tutti a sostegno di uno tra Osimhen (in leggero vantaggio) e Mertens. Lobotka affiancherà Fabian Ruiz al centro del campo, difesa confermata con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. Tra i pali Ospina, reduce dall’errore commesso con la Colombia nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali.

Le probabili formazioni di Venezia-Napoli:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Venezia-Napoli: diretta tv e streaming

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva per l’Italia da DAZN, servizio accessibile da smart tv tramite l’app dedicata che può essere scaricata anche su dispositivi portatili come smartphone e tablet per godere dello streaming.

Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 6 febbraio, l’arbitro designato è il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.